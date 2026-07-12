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Šuker u društvu najvećih MMA zvijezda: Fotografija obišla nogometni i borilački svijet

Šuker u društvu najvećih MMA zvijezda: Fotografija obišla nogometni i borilački svijet
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Foto: Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Posebnu pažnju ipak nije privukao samo njegov dolazak na spektakl, već i društvo u kojem se našao

12.7.2026.
16:09
Sportski.net
Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Davor Šuker posljednjih se godina, prema dostupnim informacijama, uglavnom zadržava u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je realizirao i nekoliko poslovnih projekata. Nedavno je viđen u kanadskom Torontu, gdje je pratio utakmicu Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala.

Iako se nije često mogao vidjeti u televizijskim prijenosima među poznatim uzvanicima na tribinama, bivši hrvatski reprezentativac ovoga je puta sam otkrio gdje je boravio. Na svom Instagram profilu pohvalio se posjetom jednom od najvećih sportskih događaja u svijetu borilačkih sportova.

 

 

Šuker je prisustvovao UFC 329 priredbi u Las Vegasu, čiju su glavnu borbu predvodili Max Holloway i Conor McGregor. Holloway je do pobjede stigao tehničkim nokautom već u prvoj minuti, nakon što je irski borac pretrpio ozljedu i nije mogao nastaviti borbu.

Posebnu pažnju ipak nije privukao samo njegov dolazak na spektakl, već i društvo u kojem se našao. Na fotografijama objavljenima na Instagramu Šuker je pozirao s dvojicom velikana MMA scene, Khabibom Nurmagomedovim, kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih boraca svih vremena, te Islamom Makhachevim, aktualnom UFC-ovom zvijezdom i jednim od najdominantnijih boraca današnjice. Makhachev iza sebe ima impresivan profesionalni omjer od 28 pobjeda i samo jednog poraza, koji datira iz samih početaka njegove karijere.

Davor šuker
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