Šuker u društvu najvećih MMA zvijezda: Fotografija obišla nogometni i borilački svijet

Davor Šuker posljednjih se godina, prema dostupnim informacijama, uglavnom zadržava u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je realizirao i nekoliko poslovnih projekata. Nedavno je viđen u kanadskom Torontu, gdje je pratio utakmicu Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala.

Iako se nije često mogao vidjeti u televizijskim prijenosima među poznatim uzvanicima na tribinama, bivši hrvatski reprezentativac ovoga je puta sam otkrio gdje je boravio. Na svom Instagram profilu pohvalio se posjetom jednom od najvećih sportskih događaja u svijetu borilačkih sportova.

Šuker je prisustvovao UFC 329 priredbi u Las Vegasu, čiju su glavnu borbu predvodili Max Holloway i Conor McGregor. Holloway je do pobjede stigao tehničkim nokautom već u prvoj minuti, nakon što je irski borac pretrpio ozljedu i nije mogao nastaviti borbu.

Posebnu pažnju ipak nije privukao samo njegov dolazak na spektakl, već i društvo u kojem se našao. Na fotografijama objavljenima na Instagramu Šuker je pozirao s dvojicom velikana MMA scene, Khabibom Nurmagomedovim, kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih boraca svih vremena, te Islamom Makhachevim, aktualnom UFC-ovom zvijezdom i jednim od najdominantnijih boraca današnjice. Makhachev iza sebe ima impresivan profesionalni omjer od 28 pobjeda i samo jednog poraza, koji datira iz samih početaka njegove karijere.