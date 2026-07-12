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POSKUPLJUJE GORIVO /

RTL Danas doznaje! Od utorka skuplji benzin i dizel, ovo su nove cijene

RTL Danas doznaje! Od utorka skuplji benzin i dizel, ovo su nove cijene
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Foto: Net.hr

Moguće je da Vlada na sjednici u ponedjeljak korigira ove izračune

12.7.2026.
16:26
Dajana Šošić
Net.hr
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RTL danas doznaje da vozače od utorka očekuju više cijene goriva.

Poskupljuju sve tri vrste goriva, a najveći rast bilježi dizel.

Nova cijena eurosupera iznosit će 1,58 eura po litri, što je četiri centa više u odnosu na dosadašnjih 1,54 eura.

Dizel će poskupjeti za osam centi, pa će nova cijena iznositi 1,62 eura po litri, umjesto dosadašnjih 1,54 eura.

Najveće poskupljenje u postotku bilježi plavi dizel, čija cijena raste za devet centi – s 0,96 eura na 1,05 eura po litri.

Nove cijene goriva primjenjivat će se od utorka.

doduše, moguće je da će na sjednici Vlade donijeti i korekciju u odnosu na ove cijene. 

Cijene GorivaBenzinDizelEurosuper
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