RTL Danas doznaje! Od utorka skuplji benzin i dizel, ovo su nove cijene

RTL danas doznaje da vozače od utorka očekuju više cijene goriva.

Poskupljuju sve tri vrste goriva, a najveći rast bilježi dizel.

Nova cijena eurosupera iznosit će 1,58 eura po litri, što je četiri centa više u odnosu na dosadašnjih 1,54 eura.

Dizel će poskupjeti za osam centi, pa će nova cijena iznositi 1,62 eura po litri, umjesto dosadašnjih 1,54 eura.

Najveće poskupljenje u postotku bilježi plavi dizel, čija cijena raste za devet centi – s 0,96 eura na 1,05 eura po litri.

Nove cijene goriva primjenjivat će se od utorka.

doduše, moguće je da će na sjednici Vlade donijeti i korekciju u odnosu na ove cijene.