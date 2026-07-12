Satelitske snimke otkrivaju razmjere kataklizme na Korčuli: Dvije fronte spojile su se u pakao

Više od 24 sata traje borba s vatrenom stihijom na Korčuli. Požar je i dalje aktivan, a uz oko 300 vatrogasaca iz cijele zemlje na terenu su i dalje kanaderi.

Naša ekipa, koja je noć provela na terenu, svjedočila je kritičnoj situaciji nakon ponoći. Požar se nezaustavljivo širio nošen vjetrom i gutao gustu borovu šumu na nepristupačnom terenu, osobito na južnoj strani požarišta. Oko dva sata kontrolu preuzimaju vatrogasci, a potom pomaže i vrijeme.

"Pokrili smo sve rubne dijelove požarišta snagama koje su došle s kopna. Raspoređujemo ih tamo gdje je najkritičnije i trenutačno se koordiniramo. Za sada je stanje zadovoljavajuće. Kuće nisu ugrožene. Intenzivno se radi i pomalo zbijamo požar, pa ćemo do jutra nastojati odraditi što više", kaže zapovjednik Intervencijske vatrogasne postaje Dubrovnik Nikša Miletić.

U tome su i uspjeli, uz pomoć kiše koja je počela padati oko četiri sata ujutro.

Koručula se branila svim snagama

Dan je pokazao razmjere štete. Dvije vatrene fronte spojile su se u jednu, dugu četiri kilometra i široku dva kilometra, koja je prijetila cijelom otoku.

Vatrogascima je danas stiglo pojačanje i iz Zagreba, a da je noć iza njih bila jedna od najtežih u karijeri, svjedoče i sami. Korčula se branila svim snagama, pa čak ni djelatnici hitne pomoći nisu ustuknuli pred vatrenom stihijom.

Pred kamerama RTL-a i suze stanovnika Korčule, kao zahvala svima koji su obranili otok. Zapovjednik DVD-a Smokvica, nakon neprospavane noći, priznaje da ovakav požar u karijeri nije vidio.

"Od samog početka kada smo došli, požar se širio nevjerojatnom brzinom te je oko 800 hektara izgorjelo u samo dva sata", kaže zapovjednik Ivo Pecotić.

Kataklizma nakon požara

Cijelu situaciju na terenu prati reporter Rade Županović koji doznaje da je požar u ovom trenutku pod kontrolom. Tu je potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik, no s dozom opreza, s obzirom na površinu koja je opožarena. Ona iznosi prema procjenama i do 600 hektara.

"Linija fronte duga je poprilično, a dva požara koja su se jučer spojila u jedan zadavala su glavobolje vatrogascima sve do ranih jutarnjih sati, kada je ovdje na području Korčule pao jači pljusak. Uz vatrogasne snage koje su cijelu noć intenzivno radile na sanaciji rubova požarišta, jutros su na požarište stigla i tri kanadera te jedan Air Tractor i pokušali obuzdati njegovo širenje. Vatra je zaustavljena, no prizori zaista svjedoče kataklizmi koja je vladala posljednja 24 sata na Korčuli", izvijestio je Županović.

Na svu sreću, ljudskih žrtava nema. Dva vatrogasca su ozlijeđena na području Korčule, i jedan i drugi imaju prijelome noge. Nastradalo je nekoliko maslinika i vinograda, no ne u opsegu kakav je bio za očekivati s obzirom na razmjere ovog požara.

"Na požarištu na Korčuli trenutačno je jedan kanader, a u ovim smo trenucima dobili informaciju kako stiže i jedan Air Tractor. Na terenu je i oko 270 vatrogasaca", rekao je Županović.

Prije nekih sat i pol vremena na Korčulu je helikopterom Hrvatske vojske sletio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

"Obišli smo požarište, snimili smo situaciju i sada je puno lakše. Tijekom cijelog dana ovdje će biti zračne snage koje će sigurno, u suglasju sa zemaljskim snagama, sanirati požarište", rekao jeTucaković.

Razmjere štete najbolje pokazuju satelitske snimke i podaci aplikacije OroraTech, specijalizirane za globalno praćenje šumskih požara. Opožareno je oko 600 hektara, a fronta se protezala preko tri brda.

Foto: RTL Danas

Ozlijeđen vatrogasac kod Vodica

Lokalizirani su požari i na šibensko kninskom području. Lakše je ozlijeđen vatrogasac tijekom gašenja vatre kod Vodica gdje je vatra zahvatila oko 900 četvornih metara trave i niskog raslinja.

Kod Grebaštice opožareno je oko 100 hektara. Vatrogasci i dalje dežuraju na terenu i nastavljaju sa sanacijom i osiguranjem požarišta.

O najvećem dosadašnjem požaru na otoku Korčuli i njegovu uzroku gledajte više u RTL-u Danas u 19 sati