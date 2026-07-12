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DRAMATIČNA NOĆ /

Smilovalo se nebo: Kiša pomogla vatrogascima na Korčuli, pogledajte prizore nakon buktinje

Smilovalo se nebo: Kiša pomogla vatrogascima na Korčuli, pogledajte prizore nakon buktinje
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Foto: DVD Smokvica

'Hvala ti za kišu. Svitanje smo dočekali s kišom', istaknuli su iz DVD-a Smokvica

12.7.2026.
7:58
danas.hr
DVD Smokvica
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Kiša je u nedjelju pala na Korčuli i uvelike pomogla vatrogascima koji su se satima borili s buktinjom koja je zahvatila otok, javlja Slobodna Dalmacija

Pomoć s neba stigla je u pravom trenutku te je vatrogascima pružila prijeko potreban predah, a ujedno je obuzdala nekontrolirano širenje vatrene stihije.

Ipak, posljedice požara su ogromne. Velike površine oko Smokvice pretvorile su se u zgarište, borovi su pocrnjeli, a raslinje je spaljeno. 

Objavljena fotografija 

Posljedice buktinje vide se i na fotografiji koju je na Facebooku objavio DVD Smokvica. 

"Hvala ti za kišu. Svitanje smo dočekali s kišom", stoji u objavi.

Stigla smjena 

Podsjetimo, požar je planuo u subotu poslijepodne između Blata i Smokvice, a u gašenju je sudjelovalo 160 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Njihov zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da je riječ o iznimno zahtjevnom terenu, na površini većoj od tri kilometra s jedan kilometar.

Smilovalo se nebo: Kiša pomogla vatrogascima na Korčuli, pogledajte prizore nakon buktinje
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Smilovalo se nebo: Kiša pomogla vatrogascima na Korčuli, pogledajte prizore nakon buktinje
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tijekom poslijepodneva u gašenju su pomagali i kanaderi, ali uvjeti su otežavali vjetar i gusta borova šuma. "Ujutro će nam najprije doći dva kanadera, a potom još dva. Nastojat ćemo s ljudima noćas napraviti što više posla. Vjetar je zasad oslabio, ali to na otocima ništa ne znači", sinoć je poručio Simović. 

Ujutro je pak umornim vatrogascima koji su na terenu proveli cijelu noć stigla i smjena s obližnjih DVD-ova s kopna. 

PožarKorčulaVatrogasciKiša
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