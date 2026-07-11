Grom izazvao požar na Čiovu, buknulo i na još nekoliko lokacija na Jadranu

Više požara izbilo je u subotu duž obale nakon grmljavinskog nevremena i udara groma. Vatrogasci su intervenirali na Korčuli, kod Grebaštice i na Čiovu, a u gašenje su uključeni i kanaderi.

Na Korčuli su izbila dva požara na području između Blata i Smokvice. Zbog nepristupačnog terena, uz vatrogasce su angažirani i kanaderi, prenosi Dalmacija danas.

Zbog požara je zatvorena državna cesta između Korčule i Vele Luke. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, a građani su pozvani da prate upute nadležnih službi i izbjegavaju područje intervencije.

Na požarište su upućeni vatrogasci iz svih pet dobrovoljnih vatrogasnih društava s otoka - DVD-a Korčula, Blato, Smokvica, Lumbarda i Vela Luka. Očekuje se i dolazak DVD-a s poluotoka Pelješca.

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Kako prenosi Juginfo, Zamjenik dubrovačko-neretvanskog župana Joško Cebalo potvrdio je da su u pomoć poslane i zračne snage. Najprije su angažirana dva kanadera i jedan Air Tractor, a potom je najavljen dolazak još dvaju kanadera.

Zasad nema detaljnijih informacija o razmjerima požara ni o tome jesu li ugroženi objekti.

Kod Grebaštice angažirana 23 vatrogasca

Požar je oko 14.30 sati izbio i na brdu Jelinjak kod Grebaštice.

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, na intervenciji su 64 vatrogasca s 22 vozila. Kako prenosi JVP Šibenik, u gašenju sudjeluju i zračne snage dva kanadera i jedan Air-tractor. Gašenje je i dalje u tijeku.

Požar na Čiovu ugašen

Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je i šire splitsko područje, a udar groma izazvao je požar na Čiovu.

Vatrogasci su brzo izašli na teren, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je za RTL Danas da je požar ugašen.

Novi požar izbio je nedugo nakon velike intervencije na Čiovu 30. lipnja, kada je vatra također planula nakon udara groma.