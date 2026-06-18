Snimka fekalija zgrozila Hrvatsku: Evo što kažu kako su završile u moru

Mještani Lumbarde na otoku Korčuli ostali su neugodno iznenađeni prizorom na jednoj od popularnijih plaža.

Na snimci koju je objavio portal Morski. hr vidi se kako iz cijevi cisterne u more otječe smeđa tekućina samo nekoliko metara od kupača. Mještani su za portal rekli kako je riječ o fekalijama.

"Pokvarila se cisterna i došla je druga iz grada Korčule, koja je sadržaj nečije septičke jame ispraznila na plažu. U blizini je i kanalizacijski šaht, ali je, izgleda, lakše bilo isprazniti fekalije na plažu pored ovih turista", poručio je jedan ljutiti mještanin.

Jedna gošća je zbog ovog prizora odlučila ranije prekinuti svoj odmor. Prizor ju je, kako kaže, šokirao.

"Čuješ o prekrasnoj Hrvatskoj i ovom lijepom zelenom otoku, rezerviraš smještaj s idiličnim pogledom, a onda šok. Nismo mogli vjerovati što vidimo", rekla je.

Sada je priča s kupališta u uvali Tatinja u Lumbardi, dobila nastavak. Naime, o incidentu koji se dogodio početkom tjedna, oglasili su se iz komunalnog društva "NPKLM vodovod" d.o.o.

Kako tvrdi Kristo Cebalo, direktor "NPKLM vodovoda", 15. lipnja na spomenutoj je lokaciji došlo do incidentnog "preljeva" otpadne vode.

"Nakon završetka pražnjenja internog sustava odvodnje – komore septika, gašenja kamion-pumpe i odspajanja crijeva za pražnjenje došlo je do izlijevanja manje količine sadržaja, odnosno otpadne vode koja se zadržala u crijevu, a zbog velike razlike u nadmorskoj visini građevine internog sustava odvodnje – komore septika i lokacije na kojoj se nalazila kamion-cisterna, jedine moguće pristupne točke predmetnom objektu. U svakom slučaju, namjera djelatnika NPKLM-a nije bila uzrokovati onečišćenje, već se radi o nepredviđenom slučaju", naveo je Cebalo.

Također se i ispričao: "Ovim putem ispričavamo se mještanima uvale Tatinja zbog neugodnog događaja koji se dogodio prilikom pražnjenja internog sustava odvodnje, a prema zahtjevu fizičke osobe, tj. vlasnika nekretnine koji je tražio hitnu intervenciju pražnjenja internog sustava."

Općina žurno reagirala

Oglasila se i načelnica Općine Marija Klisura Franulović, kako je objavio Jutarnji list, rekla je da Općina postupa žurno i odgovorno po svim prijavama.

"Prema trenutačno dostupnim informacijama, događaj se zbio 15. lipnja, dok je Općina o njemu saznala tek 17. lipnja, i to neposredno prije njegove javne objave, te je odmah po zaprimanju dojave, putem pomorskog redara, točnije u roku od 11 minuta od zaprimanja iste, započela upravni postupak izlaskom na teren, potom zatražila od odgovorne osobe 'NPKLM vodovoda' službeno očitovanje, a događaj je prijavljen Državnom inspektoratu, koji će poduzeti daljnje radnje iz svoje nadležnosti ".

U svojem priopćenju osudila je svako onečišćenje mora i ugrožavanje okoliša, osobito na području plaža i javnih prostora koje svakodnevno koriste naši mještani i gosti.

Navela je kako je zatraženo izvanredno uzorkovanje mora te da Općina Lumbarda nije sudjelovala u navedenim radnjama niti je o njima prethodno bila obaviještena. O eventualnoj odgovornosti pojedinaca ili pravnih osoba odlučit će nadležna tijela nakon provedenog postupka, poručila je načelnica.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije prijavu o onečišćenju mora u uvali Tatinja u Lumbardi primio je tek jutros, 18. lipnja, od načelnice općine te od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

"Odmah je obavljeno uzorkovanje mora za kupanje u uvali Tatinja i dostava uzorka u laboratorij. U slučaju onečišćenja mora za kupanje na plažama, ovlaštenik (ZZJZ DNŽ) po obavijesti o onečišćenju odmah obavlja uzorkovanje mora. Dobivene podatke dostavlja nadležnom županijskom upravnom odjelu i inspekcijskim službama. Ako se utvrdi da mikrobiološki pokazatelji prelaze granične vrijednosti za ocjenu 'zadovoljavajuće' sukladno Uredbi o kakvoći mora NN 73/08, smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja. Uzorkovanje se nastavlja svakodnevno do prestanka kratkotrajnog onečišćenja", navode iz Zavoda.