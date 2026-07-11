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VATRENA STIHIJA SE ŠIRI /

Požar na Korčuli raštrkao se na sve strane, zapovjednik Simović: 'Ovdje sve može biti ugroženo'

Na terenu su brojne zemaljske snage, dok iz zraka pomažu tri kanadera i jedan Air Tractor

11.7.2026.
21:08
RTL Danas
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Požar je izbio poslijepodne između Smokvice i Blata, a dvije odvojene vatrene fronte u međuvremenu su se spojile u jednu. Vatra je zahvatila veliku površinu guste borove šume, dok gašenje otežavaju vjetar i nepristupačan teren.

Reporter Rade Županović javio je da se nalazi oko 500 metara od linije požara te da vatrogasce čeka iznimno zahtjevna noć.

"Riječ je o vrlo gustoj borovoj šumi i izgledno je da će vatrogasci imati pune ruke posla. Zračne snage uskoro završavaju s djelovanjem, ali trebale bi se vratiti sutra ujutro", izvijestio je.

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je da je požar zahvatio veliku površinu i proširio se u više smjerova.

"Situacija je zahtjevna. Ovo je gusta borova šuma koja dugo nije gorjela, a požar se raštrkao na sve strane. Stigao je pun trajekt pomoći s kopna, a dolazi još pola trajekta. Mislim da će borba trajati jako dugo", rekao je Simović.

'Ovdje sve može biti ugroženo'

Dodao je da će se na sastanku s glavnim vatrogasnim zapovjednikom odlučiti o daljnjim potezima i mogućem angažiranju dodatnih snaga.

"Tri županije već su stavljene u pripravnost, pa će dodatne snage biti upućene ako bude potrebno", kazao je.

Prema njegovim riječima, vatra je zahvatila područje oko vinograda i maslinika, a oštećen je i jedan objekt.

"Šteta zasad nije velika koliko je mogla biti, ali zbog veličine požara i vjetra moramo biti na oprezu. Ovdje sve može biti ugroženo", upozorio je.

Građanima i turistima poručio je da strogo poštuju regulaciju prometa i upute nadležnih službi.

"Ako je rečeno da se ne možete kretati, nemojte se kretati. Ostanite u kućama i pratite situaciju jer je promet zaustavljen s razlogom", zaključio je Simović.

PožarKorčulaStjepan SimovićBlato Na KorčuliVatrogasciRtl Danas
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