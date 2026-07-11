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'VELIKA OTVORENA VATRA' /

Reporter RTL-a na Korčuli koja gori: Evo što vatrogascima stvara najveće probleme

Zračne snage ponovno bi se trebale uključiti u zoru, dok će vatrogasci do tada pokušavati obuzdati vatru sa zemlje

11.7.2026.
19:28
RTL Danas
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Požari haraju Dalmacijom. Danas su izbili na četiri lokacije, a najveći i najdramatičniji je onaj na otoku Korčuli.

Požar je izbio poslijepodne na području između Smokvice i Blata, a vjeruje se da ga je izazvao udar groma. Na gašenju vatrene stihije angažirana su sva dobrovoljna vatrogasna društva s otoka Korčule, a u pomoć su stigli kanaderi, Air Tractor te vatrogasci iz Dubrovnika i okolnih mjesta.

Gašenje dodatno otežava snažan vjetar koji raspiruje vatru i ubrzava njezino širenje, a stižu i informacije da je izgorjelo nekoliko objekata na poljoprivrednom zemljištu.

S Korčule se javio  reporter Rade Županović, koji otkriva da je na požarištu trenutačno angažirani kanaderi te Air Tractor, dok se vatra širi u dva smjera. Upravo takva fronta, kazao je, vatrogascima stvara najveće probleme.

"Na vrhu brda i dalje je velika otvorena vatra. Zračne snage mogu pomagati još otprilike sat vremena, a nakon toga sve ostaje na zemaljskim snagama. Pred vatrogascima je iznimno zahtjevna noć", izvijestio je Županović.

'Vjerojatno je uzrok udar groma'

Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavio je da će se u 19 sati u Blatu održati sastanak kriznog stožera otoka Korčule, na kojem će sudjelovati i glavni vatrogasni zapovjednik. Očekuje se da će zračne snage biti potrebne i u nedjelju, a vrlo je izgledno da će tijekom noći ostati u pripravnosti u Dubrovniku ili na Braču.

Građanima i turistima preporučuje se da prate upute nadležnih službi. Glavna prometnica između Vele Luke i Blata i dalje je zatvorena.

Za sada nema potvrđenih informacija o izgorjelim objektima, iako se zbog velike površine i duge požarne fronte ne isključuje mogućnost da je šteta nastala.

"S obzirom na grmljavinsko nevrijeme koje je između 14 i 15 sati zahvatilo Dalmaciju, vrlo je vjerojatno da je požar izazvao udar groma. Točan uzrok utvrdit će policija i vatrogasci nakon što požar bude ugašen", rekao je naš reporter.

Najveći problem tijekom noći bit će duljina požarne linije i nepristupačan teren. Zračne snage ponovno bi se trebale uključiti u zoru, dok će vatrogasci do tada pokušavati obuzdati vatru sa zemlje.

Rtl DanasPožarKorčulaVatrogasciBlato Na Korčuli
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