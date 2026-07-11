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NOĆNA INTERVENCIJA /

Vatrogasci objavili dramatičnu snimku: Pogledajte kako je vatra gutala auto u Podstrani

Vatrogasci objavili dramatičnu snimku: Pogledajte kako je vatra gutala auto u Podstrani
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Foto: JVP Općina Podstrana/Facebook/screenshot

Brzom i pravovremenom reakcijom ugasili su buktinju i spriječili da se proširi na okolinu

11.7.2026.
14:22
danas.hr
JVP Općina Podstrana/Facebook/screenshot
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Vatrogasci JVP Općine Podstrana objavili su snimku gašenja požara koji je u noći na petak izbio na automobilu.

Dojava je stigla nešto iza ponoći, a na intervenciju su pojurila četiri vatrogasca s dva vozila.

Termalna kamera i dron 

Brzom i pravovremenom reakcijom ugasili su buktinju i spriječili da se proširi na okolinu. 

Zatim su ručnom termalnom kamerom i dronom pregledali automobil te okolno područje kako bi se uvjerili da ne postoje skrivena žarišta. 

Mjesto događaja osiguravali su do dolaska policije. 

PožarAutomobilPodstrana
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