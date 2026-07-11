Vatrogasci objavili dramatičnu snimku: Pogledajte kako je vatra gutala auto u Podstrani

BORBA U ŠPANJOLSKOJ /
Trenuci kaosa dok se širio smrtonosni požar: 'Morate evakuirati staricu. Odmah, odmah!!'
Brzom i pravovremenom reakcijom ugasili su buktinju i spriječili da se proširi na okolinu
Vatrogasci JVP Općine Podstrana objavili su snimku gašenja požara koji je u noći na petak izbio na automobilu.
Dojava je stigla nešto iza ponoći, a na intervenciju su pojurila četiri vatrogasca s dva vozila.
Brzom i pravovremenom reakcijom ugasili su buktinju i spriječili da se proširi na okolinu.
Zatim su ručnom termalnom kamerom i dronom pregledali automobil te okolno područje kako bi se uvjerili da ne postoje skrivena žarišta.
Mjesto događaja osiguravali su do dolaska policije.