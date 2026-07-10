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HOROR U ŠPANJOLSKOJ /

Najmanje 12 mrtvih u velikom požaru, neki pronađeni u vozilima koje je zahvatila vatra. 'Shrvani smo'

Najmanje 12 mrtvih u velikom požaru, neki pronađeni u vozilima koje je zahvatila vatra. 'Shrvani smo'
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Foto: Ema Infoca/Argonaut/X, screenshot

Zbog požara je zatvorena cesta, a 1000 stanovnika evakuirano

10.7.2026.
7:18
Dunja Stanković
Ema Infoca/Argonaut/X, screenshot
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Najmanje 12 ljudi poginulo je, a šestero je ozlijeđeno u požaru u Los Gallardosu u jugoistočnoj španjolskoj pokrajini Almería, objavila je andaluzijska regionalna vlada.

Nek od žrtava pronađene su u vozilima koje je zahvatio plamen. Svjedoci kažu da je srušeni dalekovod izazvao požar koji je brzo proširio na obližnju šumu. 

"Broj ljudi koji su poginuli u požaru u Los Gallardosu porastao je na 12 nakon što je potvrđeno još šest smrtnih slučajeva", priopćila je regionalna vlada Andaluzije.

Oko 150 vatrogasaca gasilo je požar u zaseoku Bedar. Među ozlijeđenima je jedna osoba koja je prevezena u bolnicu zbog udisanja dima, a druga je zadobila opekline. Četiri osobe su na mjestu događaja zbrinute zbog lakših opeklina i respiratornih problema uzrokovanih gustim dimom, prenosi BBC. 

Neki morali napustiti domove

Zbog požara je zatvorena cesta, a 1000 stanovnika evakuirano. 

Šef regionalne vlade, Juanma Moreno, nazvao je ovo "tragedijom. U objavi na X-u, nakon početne procjene za šest smrtnih slučajeva, napisao je: "Teško nam je u srcu, shrvani smo tugom".

Vlasti za sad nisu potvrdile uzrok požara. Španjolska vojna jedinica za hitne slučajeve (UME) najavila je pomoć u gašenju. 

Dugi toplinski val i temperature oko 40 Celzijevih stupnjeva uzrokovali su šumske požare diljem Europe. Stotine vatrogasaca bore se s buktinjama u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a mnogi ljudi su morali napustiti svoje domove. 

Premijer Pedro Sanchez rekao je u svibnju da će Španjolska ove godine primijeniti svoj najveći ikad korišteni sustav za gašenje ljetnih šumskih požara, izvijestili su lokalni mediji i AFP.

španjolskaPožarVatrogasciCrna Kronika
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