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KATASTROFA U KINI /

Požar guta veliku tvornicu, najmanje 28 mrtvih! Šire se dramatične snimke

Požar guta veliku tvornicu, najmanje 28 mrtvih! Šire se dramatične snimke
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Foto: Shanghai Daily/X, screenshot

Prva izvješća sugeriraju da je požar izbio u prizemlju tvornice gdje su se skladištili zapaljivi materijali

9.7.2026.
17:12
Hina
Shanghai Daily/X, screenshot
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Najmanje 28 ljudi poginulo je u velikom požaru u tvornici obuće na jugoistoku Kine, objavila je u četvrtak državna novinska agencija. 

Požar je izbio u tvornici obuće Huiteng oko podneva po lokalnom vremenu (05:00 BST) u četvrtak. Evakuirano je više od 200 ljudi, a zasad nije poznato koliko je osoba ozlijeđeno, prenosi BBC. 

Stotine spasilaca izašlo je na teren, prema informacijama državne televizije CCTV.

Vatra krenula iz prizemlja?

Na dramatičnoj snimci iz grada Jinjianga koju je objavila Xinhua, vide se ogromni stupovi crnog dima koji se uzdižu iz zgrade, kao i ljudi koji su izgledaju kao da su zarobljeni na krovu. 

Prva izvješća sugeriraju da je požar izbio u prizemlju tvornice gdje su se skladištili zapaljivi materijali. 

Kineski predsjednik potvrdio je "značajne žrtve" u požaru i najavio da odgovorni za tragediju moraju biti kažnjeni. 

Jinjiang, u pokrajini Fujian, često se naziva kineskom "prijestolnicom obuće" jer navodno proizvodi 20 posto svjetske sportske obuće.

KinaTvornicaPožarVatraCrna Kronika
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