Požar guta veliku tvornicu, najmanje 28 mrtvih! Šire se dramatične snimke

Najmanje 28 ljudi poginulo je u velikom požaru u tvornici obuće na jugoistoku Kine, objavila je u četvrtak državna novinska agencija.

Požar je izbio u tvornici obuće Huiteng oko podneva po lokalnom vremenu (05:00 BST) u četvrtak. Evakuirano je više od 200 ljudi, a zasad nije poznato koliko je osoba ozlijeđeno, prenosi BBC.

Stotine spasilaca izašlo je na teren, prema informacijama državne televizije CCTV.

BREAKING: At least 28 dead in China factory fire, state media reports



Chinese fire and rescue crews rushed Thursday to extinguish a deadly blaze at Huiteng shoes factory in Jinjiang city of China, where people were feared trapped hours after it broke out



READ:… pic.twitter.com/9LGdljpaZi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2026 A major fire today broke out in a shoe factory in Jinjiang, Fujian, with significant casualties reported. 183 firefighters + 35 engines battled the blaze. Cause is under investigation. pic.twitter.com/KoPfkS8GKx — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 9, 2026

Vatra krenula iz prizemlja?

Na dramatičnoj snimci iz grada Jinjianga koju je objavila Xinhua, vide se ogromni stupovi crnog dima koji se uzdižu iz zgrade, kao i ljudi koji su izgledaju kao da su zarobljeni na krovu.

Prva izvješća sugeriraju da je požar izbio u prizemlju tvornice gdje su se skladištili zapaljivi materijali.

Kineski predsjednik potvrdio je "značajne žrtve" u požaru i najavio da odgovorni za tragediju moraju biti kažnjeni.

Jinjiang, u pokrajini Fujian, često se naziva kineskom "prijestolnicom obuće" jer navodno proizvodi 20 posto svjetske sportske obuće.