Hrvate zabrinule nove cijene goriva: 'Mogu vam reći da mi ratujemo za egzistenciju'

RTL Danas doznaje da od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Tjednima je cijena padala, no nova pucnjava u Iranu mijenja situaciju na burzama, a time i na benzinskim postajama. Sada je pitanje hoće li Vlada intervenirati kako ne bi došlo do većeg rasta cijena.

Nakon tjedana dobrih vijesti, od utorka bi cijene goriva mogle rasti. Ako Vlada ne intervenira, prosječni spremnik od 50 litara benzinca mogao bi biti skuplji dva eura, a dizelaša četiri.

"Nismo spremni za nove cijene goriva, ali morat ćemo se prilagoditi", govori nam Marinko iz Zagreba te dodaje kako on uvijek toči za 50 eura. "Je, skupo je, ali nije skupo ono kao takvo. Sve ostalo je skupo pa onda automatski i to", smatra pak njegov sugrađanin Miroslav.

Iako su burze otvorene još nekoliko sati, posljednje brojke pokazuju da cijena benzina raste na 1.58 eura, što je četiri centa više. Eurodizel bi trebao koštati 1.62, što je osam centi skuplje. A plavi dizel 1.05, rast od devet centi.

Mnogi su zabrinuti

To brine Ivicu Ribičića, poljoprivrednika iz Graberja kraj Kutjeva. Žetva je u tijeku, kaže, i objašnjava da se ne može unaprijed opskrbiti plavim dizelom kad je cijena niža.

"Ja vam mogu reći da je hrvatski seljak u ratu već godinama, i ratuje kako će egzistirati i kako će se iduća sjetva obaviti ako ostane ovakva situacija. Ako cijena goriva bude rasla, a naš proizvod ostane na cijeni koja je prije 12 godina bila ovakva", govori Ribičić.

Koćarica troši 500 do 1000 litara plavog dizela dnevno, kaže nam ribar Silvio Vidović, član Ceha za ribarstvo i akvakulturu, na vijest da će gorivo poskupjeti. I mnogi rade s gubitcima, objašnjava. "Ulovi su slabi. Klimatske promjene utječu. Nafta je velika stavka koja remeti našu ekonomiju. Mnogi nisu u mogućnosti obavljati ribolov u obimu u kakvom bi htjeli", navodi Vidović.

'Kriza postoji od lockdowna'

Vlasnicima malih benzinskih postaja još nije vraćena čitava marža, uzeta kada su cijene rasle, kaže predsjednik njihove udruge Boris Podobnik. I smatra da država tu mora uskočiti, po uzoru na druge europske zemlje: "Jednostavno, kriza postoji od lockdowna, praktički pet godina. I jedna kriza zamjenjuje drugu. I kad vam dođe dobrih par mjeseci, što vam to znači ako ste bili u minusu par godina."

Proteklih mjesec dana Vlada nije intervenirala u cijene, već je podizala trošarine. Što će biti ovoga puta, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, gostujući u RTL-u Danas, nije htio precizirati. "Mi smo tu da nađemo optimalan, uravnotežen pristup koji će zadovoljiti potrebe proračuna, i potrebe stanovništva i gospodarstva", izjavio je u srijedu Šušnjar. U petak u Vladi kažu da čekaju zatvaranje burzi pa će odlučiti hoće li intervenirati.