Ratno stanje na pumpama: Ljudi potežu noževe, stvaraju se kolone, neki prodaju mjesto u redu

Nestašica goriva u Rusiji pretvorila je, čini se, odlazak na benzinske pumpe u 'ruski rulet'. Naime, za ograničenu količinu goriva, čija cijena naglo raste, ljudi čekaju i do 28 sati, a očaj i bijes kulminiraju obračunima među vozačima.

Oko trećine ruskih kapaciteta za preradu nafte je onemogućeno zbog ciljanih ukrajinskih napada dronovima na rafinerije, što je dovelo do nestašice goriva u više od pola zemlje, dok je opskrba poremećena diljem Rusije.

Snimke na društvenim mrežama prikazuju kolone na pumpama čak i u Moskvi, dok švicarski mediji prenose da vozači navodno čekaju i do 28 sati kako bi natočili gorivo. Kako se povećava kolona automobila, tako rastu bijes i zabrinutost među građanima pa u pojedinim slučajevima dolazi do eskalacija. Ljudi se tuku za mjesto u redu, dok drugi raspravljaju o cijenama i ograničenjima količine goriva.

"Zemlja koja proizvodi naftu, nema benzina", rekao je jedan Moskovljanin za lokalne medije.

Dramatična snimka, pak, prikazuje muškarac koji drži nož u ruci i ispušta iz gume zrak jednoj ženi koja mu je navodno oduzela prednost u redu za gorivo. Nakon toga, navodno joj je i prijetio nožem.

More gas violence in Russia, as the desperate quest for fuel drives the population to commit acts of savagery upon one another.pic.twitter.com/pN0VpukKxC — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 30, 2026

Na jednoj snimci objavljenoj na X-u vide se dva muškarca u fizičkom obračunu.

‼️Nerwy puszczają. Rosjanie biją się w kolejce po paliwo. pic.twitter.com/v7ih59RetX — Goniec.pl (@GoniecPL) June 29, 2026

Neki situaciju doživljavaju kao "lutriju", jer i uspjeti natočiti ograničenu količinu goriva od 30 litara postaje rijetkost. "Imamo benzina, bogati smo! Idemo!", vikala je žena koja je uspjela napuniti rezervoar.

Neki, pak, pokušavaju zaraditi po principu "nekome rat, nekome brat". Tako, primjerice, dođu ranije na pumpu i prodaju svoje mjesto drugom vozaču. Cijene takvih "transakcija" kreću se između 3.000 i 5.000 rubalja (oko 34 eura).

Ovo je kritično vrijeme za rusku ekonomiju jer traje poljoprivredna sezona i žetva, a potražnja za dizelom je posebno visoka.

Russia’s subsidy payouts to oil refiners jumped more than six-fold in June from a year earlier https://t.co/ooTZIrQbwh — Bloomberg (@business) July 3, 2026

Sanaciju oštećenih rafinerija otežavaju sankcije, jer je dijelove za popravak teško nabaviti ili su znatno skuplji. Procjenjuje se da bi sanacija mogla trajati mjesecima.

Prerada sirove nafte u benzin u Rusiji proteklog mjeseca pala za 25 posto u odnosu na isto razdoblje lani. To je najniža razina u više od 20 godina i znatno ispod domaće potražnje. Cijena benzina u Sevastopolju na Krimu u samo tjedan dana porasla je, pak, za 30 posto i dosegla 2,42 dolara, odnosno 2,23 eura po litri.

Kremlj je u početku tvrdio da su u pitanju tek lokalne nestašice, ali ruski predsjednik Vladimir Putin kasnije je priznao da ukrajinski napadi na rafinerije utječu na situaciju te je obećao mjere za stabilizaciju tržišta.

Vozačima je upućen apel da gorivo kupuju samo kada je nužno, a zabranjeno je gomilanje zaliha. Izvoz benzina i avionskog goriva je ograničen, a razmatra se i zabrana izvoza dizela. Rusija je, navodi Reuters, počela uvoziti benzin iz Indije, a postignut je i dogovor s Kazahstanom o isporuci 50.000 tona benzina u srpnju i kolovozu.