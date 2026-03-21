TOČILO SE SVE U 16 /

Cijena dizela na benzinskoj 'pala' na 1,20, a onda je krenuo stampedo: S viličarima su dovozili cisterne

Foto: Screenshot TikTok ismail.gjk07

Mnogi vozači su iskoristili situaciju i izazvali prometne gužve na benzinskoj postaji i u okolici

21.3.2026.
18:13
danas.hr
Screenshot TikTok ismail.gjk07
U njemačkoj saveznoj pokrajni Nordrhein-Westfalenu, cijene dizela na benzinskoj postaji izazvale su kaos. Zbog tehničke pogreške trgovca, cijena dizela naglo je pala na 1,20 eura po litri. Inače, litra dizela u Njemačkoj košta 2,26 eura.

Neobično niske cijene trgovac nije primijetio 90 minuta, a mnogi vozači su iskoristili situaciju i izazvali prometne gužve na benzinskoj postaji i u okolici. Na TikToku se pojavio video dugih redova i gomila automobila koji čekaju natočiti jeftino gorivo. 

@ismail.gjk07 1.20 € Guckt bis zum Ende es werden 5000L getankt 😂😂😂😂 #fyy #diesel #tankstelle #fürdich #viral ♬ Originalton - ismail.gjk

Neki su čak sa sobom ponijeli dodatne kanistere, a bilo je i onih koji su viličarima dovozili cisterne. Trgovac je njemačkim medijima objasnio da se radilo o "tehničkoj pogrešci", a grešku su otkrili tek nakon što im je susjed na nju ukazao. Cijena je potom ručno ispravljena.

POGLEDAJTE VIDEO: Poljoprivrednici na mukama zbog poskupljenja goriva: 'Trošim 200.000 litara godišnje...'

Benzinska PumpaCijena Goriva
