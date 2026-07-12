Tuchel poludio na Engleze: Procurilo što im je rekao u pauzi za osvježenje

Engleska je nakon produžetaka svladala Norvešku 2:1 i izborila plasman u polufinale Svjetskog prvenstva, no izbornik Thomas Tuchel nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi.

Njegovo nezadovoljstvo bilo je vidljivo već tijekom prvog poluvremena. Prema analizi profesionalne čitačice s usana Nicole Hickling za Daily Mail, Tuchel je tijekom pauze za osvježenje žestoko kritizirao igrače, poručivši im da igraju presporo, da se premalo kreću i da moraju biti koncentriraniji. Posebno se obratio Anthonyju Gordonu, kojem je navodno rekao da ostane na desnoj strani i upozorio momčad da im je to "posljednja prilika" ako žele izbjeći ispadanje.

Norveška je nekoliko minuta kasnije povela preko Andreasa Schjelderupa, no Jude Bellingham je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela izjednačio, a zatim u produžetku zabio i pogodak za pobjedu Engleske.

Ni nakon prolaska u polufinale Tuchel nije promijenio stav.

"Rezultat je fantastičan, ali izvedbom nisam zadovoljan. Bili smo prespori, radili taktičke pogreške i imali sreće", rekao je za ITV te poručio da će Engleska protiv Argentine morati pokazati znatno bolju igru želi li izboriti finale.