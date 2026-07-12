Nije im dosta 48 reprezentacija? FIFA već ozbiljno razmatra novo proširenje Mundijala

Do kraja premijernog Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija ostale su još samo četiri utakmice, no u FIFA-i se već razmišlja o novom proširenju natjecanja.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ponovno je otvorio temu povećanja broja sudionika, ovoga puta s 48 na čak 64 reprezentacije. U razgovoru za švicarski Bluewin poručio je kako je aktualni format pokazao da nogomet napreduje na svim kontinentima.

"Svaka je reprezentacija bila konkurentna, a momčadi iz svih konfederacija osvajale su bodove i postizale pogotke. Devet od deset afričkih reprezentacija prošlo je u nokaut fazu, što pokazuje koliko je važno pružiti priliku većem broju zemalja", rekao je Infantino.

Dodao je kako će se nakon završetka prvenstva ozbiljno raspravljati o mogućem proširenju na 64 reprezentacije.

"Svjetsko prvenstvo mora biti natjecanje za cijeli svijet. Ako manjim nogometnim nacijama ne pružite priliku za nastup, uskratit ćete im i motiv za daljnji razvoj", zaključio je predsjednik FIFA-e.