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Nije im dosta 48 reprezentacija? FIFA već ozbiljno razmatra novo proširenje Mundijala

Nije im dosta 48 reprezentacija? FIFA već ozbiljno razmatra novo proširenje Mundijala
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Foto: ALEX GRIMM/Getty images/Profimedia

Rekao je kako će se nakon završetka prvenstva ozbiljno raspravljati o mogućem proširenju na 64 reprezentacije

12.7.2026.
16:23
Sportski.net
ALEX GRIMM/Getty images/Profimedia
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Do kraja premijernog Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija ostale su još samo četiri utakmice, no u FIFA-i se već razmišlja o novom proširenju natjecanja.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ponovno je otvorio temu povećanja broja sudionika, ovoga puta s 48 na čak 64 reprezentacije. U razgovoru za švicarski Bluewin poručio je kako je aktualni format pokazao da nogomet napreduje na svim kontinentima.

"Svaka je reprezentacija bila konkurentna, a momčadi iz svih konfederacija osvajale su bodove i postizale pogotke. Devet od deset afričkih reprezentacija prošlo je u nokaut fazu, što pokazuje koliko je važno pružiti priliku većem broju zemalja", rekao je Infantino.

Dodao je kako će se nakon završetka prvenstva ozbiljno raspravljati o mogućem proširenju na 64 reprezentacije.

"Svjetsko prvenstvo mora biti natjecanje za cijeli svijet. Ako manjim nogometnim nacijama ne pružite priliku za nastup, uskratit ćete im i motiv za daljnji razvoj", zaključio je predsjednik FIFA-e.

FifaGianni InfantinoSvjetsko Prvenstvo 2026.
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