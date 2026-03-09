Svi maštaju o JFK-ju mlađem, a Brooke Shields sada otkriva kako se ljubio

Kako na društvenim mrežama vlada prava euforija za životom Johna F. Kennedyja Mlađeg, ni ne čudi da je njegova bivša djevojka sada otkrila neke "pikanterije" iz veze.

Mnogi su možda i zaboravili da je tijekom 80-ih popularna američka glumica Brooke Shields bila u kratkoj vezi sa sinom bivšeg američkog predsjednika...

Naime, JFK Mlađi i Brooke Shields upoznali su se 80-ih tijekom odmora u Aspenu, gdje su se zaljubili i započeli kratku vezu. Kako su oboje bili javne ličnosti, veza je bila svima vrlo zanimljiva, no sve je ubrzo palo u zaborav kada je zgodni Kennedy upoznao svoju buduću partnericu Carolyn Bessette.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Međutim, Brooke Shileds sada se prisjetila kako je bilo ljubiti sina bivšeg američkog predsjednika.

"Pitam se je li se JFK Jr. dobro ljubio?", započela je u videu 22-godišnja kći američke glumice, na što joj je Shields odgovorila: "Bio je jedan od najboljih."

Ovo nije prvi put da Shields govori o poljupcima s Johnom F. Kennedyjem!

Poljubio me i to je bio najbolji poljubac u mom životu", prisjetila se Shields u razgovoru s Howardom Sternom 2023. godine.

Tada je, naime, otkrila da su usne jednog od najpoželjnijih Amerikanaca svih vremena bile predivne, a lice nevjerojatno. Također, opisala je i kako je, unatoč poznatom prezimenu, bio prizemljen, zabavan te neopterećen autoritetima.

