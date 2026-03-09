FREEMAIL
BILI SU PAR /

Svi maštaju o JFK-ju mlađem, a Brooke Shields sada otkriva kako se ljubio

Svi maštaju o JFK-ju mlađem, a Brooke Shields sada otkriva kako se ljubio
Foto: Michael loccisano/Getty images/Profimedia

Brooke Shields prisjetila se svoje kratke veze s Johnom F. Kennedyjem Mlađim, ali i otkrila kako se ljubio

9.3.2026.
19:08
Hot.hr
Michael loccisano/Getty images/Profimedia

Kako na društvenim mrežama vlada prava euforija za životom Johna F. Kennedyja Mlađeg, ni ne čudi da je njegova bivša djevojka sada otkrila neke "pikanterije" iz veze.

Mnogi su možda i zaboravili da je tijekom 80-ih popularna američka glumica Brooke Shields bila u kratkoj vezi sa sinom bivšeg američkog predsjednika...

Naime, JFK Mlađi i Brooke Shields upoznali su se 80-ih tijekom odmora u Aspenu, gdje su se zaljubili i započeli kratku vezu. Kako su oboje bili javne ličnosti, veza je bila svima vrlo zanimljiva, no sve je ubrzo palo u zaborav kada je zgodni Kennedy upoznao svoju buduću partnericu Carolyn Bessette.

Svi maštaju o JFK-ju mlađem, a Brooke Shields sada otkriva kako se ljubio
Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Međutim, Brooke Shileds sada se prisjetila kako je bilo ljubiti sina bivšeg američkog predsjednika.

"Pitam se je li se JFK Jr. dobro ljubio?", započela je u videu 22-godišnja kći američke glumice, na što joj je Shields odgovorila: "Bio je jedan od najboljih."

@rowanhenchy But don’t forget… they never dated☝️#jfkjr @Brooke Shields ♬ original sound - N

Ovo nije prvi put da Shields govori o poljupcima s Johnom F. Kennedyjem!

Poljubio me i to je bio najbolji poljubac u mom životu", prisjetila se Shields u razgovoru s Howardom Sternom 2023. godine.

Tada je, naime, otkrila da su usne jednog od najpoželjnijih Amerikanaca svih vremena bile predivne, a lice nevjerojatno. Također, opisala je i kako je, unatoč poznatom prezimenu, bio prizemljen, zabavan te neopterećen autoritetima.

POGLEDAJTE VIDEO: Temperature mora iznad prosjeka, prvi kupači okušali sreću: 'Htio sam još u prošlom mjesecu'

 

