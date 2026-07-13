Sve više slučajeva: Popularne igračke eksplodiraju u autima i uzrokuju teške opekline

Više slučajeva ozbiljnih opeklina djece, zabilježenih posljednjih godina u Sjedinjenim Američkim Državama, potaknulo je stručnjake da upozore roditelje na opasnost ostavljanja popularnih "squishy" igračaka u automobilima tijekom ljetnih vrućina. Razlog je jednostavan – visoke temperature mogu uzrokovati njihovo pucanje i izlijevanje vrelog gela koji može izazvati teške ozljede.

Riječ je o mekanim antistres igračkama ispunjenima gelom, koje su već ranije privukle pozornost javnosti zbog opasnog trenda na društvenim mrežama. Djeca su ih, naime, zagrijavala u mikrovalnim pećnicama kako bi postale još mekše, no takvi su pokušaji u pojedinim slučajevima završili eksplozijama i ozbiljnim opeklinama. Sada stručnjaci upozoravaju na još jednu opasnost – igračke ostavljene u pregrijanom automobilu mogu puknuti i izazvati jednako ozbiljne posljedice.

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Gel se zalijepio za kožu

Jedan od posljednjih slučajeva dogodio se u američkoj saveznoj državi Zapadnoj Virginiji, gdje je 13-godišnja djevojčica hitno prevezena u bolnicu nakon što je "squishy" igračka ostavljena u automobilu puknula i poprskala je vrelim sadržajem.

Prema riječima njezine majke Kimmie Staggs, gel se zalijepio za kožu djevojčice i nije ga bilo moguće ukloniti kod kuće. "Sadržaj je bio poput vruće karamele koja se stvrdnula na njezinoj koži", ispričala je i dodala kako su joj liječnici objasnili da su opečeno područje morali natapati fiziološkom otopinom prije uklanjanja gela.

"Medicinska sestra rekla mi je da bi, da su pokušali skinuti gel bez toga, zajedno s njim skinuli i kožu te joj nanijeli još veću bol", kazala je.

Nedugo nakon toga gotovo identičan incident dogodio se i u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku, gdje je još jedan tinejdžer završio u bolnici zbog puknuća iste vrste igračke.

Slična iskustva podijelili su i drugi roditelji. Jedna je majka u svibnju na Facebooku opisala kako je njezina mlađa kći podigla "squishy" igračku koja je ostala u pregrijanom automobilu. Zbog visoke temperature igračka je puknula, a vreli gel izlio se po djevojčici. Iako dijete nije zadobilo teže ozljede, majka je cijeli događaj opisala kao iznimno potresan.

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Opasan trend na društvenim mrežama

Opasnost dodatno povećava viralni trend na TikToku koji potiče djecu da ove igračke zagrijavaju u mikrovalnim pećnicama kako bi bile mekše. Takvi su pokušaji u brojnim slučajevima završili eksplozijama, a diljem svijeta zabilježene su ozbiljne opekline lica, usne šupljine i očiju.

U nekim je slučajevima zbog težine ozljeda bila potrebna i transplantacija kože. Iako proizvođači na ambalaži jasno upozoravaju da se igračke ne smiju zagrijavati, ta se upozorenja često zanemaruju.

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Zabrinutost izaziva i sastav gela

Stručnjake ne zabrinjava samo toplina nego i sastav gela kojim su neke od ovih igračaka ispunjene. Američka neprofitna organizacija Consumer Reports utvrdila je tijekom testiranja da gel u pojedinim proizvodima može izazvati iritaciju kože pa čak i kemijske opekline.

U jednoj od analiziranih igračaka izmjerena je pH vrijednost dva, što odgovara kiselosti limunova soka. Iako je proizvođač osporio rezultate ispitivanja, stručnjaci upozoravaju da se mogućnost kemijskih opeklina, uz rizik od toplinskih ozljeda, ne bi smjela zanemariti.

Što se događa u pregrijanom automobilu?

Matt Clamp, stručnjak za automobile, objašnjava da unutrašnjost parkiranog vozila tijekom ljetnih mjeseci može dosegnuti vrlo visoke temperature u iznimno kratkom vremenu.

"Tijekom toplinskih valova temperatura u unutrašnjosti automobila može premašiti 50 stupnjeva Celzija za manje od sat vremena. To je dovoljno da se gel unutar ovih igračaka zagrije, omekša i proširi, zbog čega igračka može puknuti", objašnjava.

Posebno upozorava da djeca takve igračke često drže blizu lica, ne razmišljajući o mogućim posljedicama.

"Za razliku od vode, gel se lijepi za kožu i zbog toga može izazvati znatno ozbiljnije opekline. Ako igračka pukne, opečeno mjesto treba odmah hladiti pod mlazom hladne tekuće vode i što prije potražiti liječničku pomoć. Gel nikako ne treba pokušavati obrisati ili ukloniti s kože", savjetuje Clamp.

Prema dostupnim informacijama, Daily Star navodi da su slični incidenti prijavljivani su tijekom posljednje tri godine, što pokazuje da se ne radi o izoliranim slučajevima.

Mogu oštetiti i unutrašnjost automobila

Osim što predstavljaju opasnost za zdravlje, ove igračke mogu prouzročiti i znatnu materijalnu štetu. Kada se gel izlije, lijepi se za sjedala, presvlake, tepihe i druge površine u vozilu, a njegovo uklanjanje često zahtijeva profesionalno čišćenje koje može stajati stotine eura. Kod starijih automobila trošak sanacije ponekad može premašiti i vrijednost samog vozila.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da prije izlaska iz automobila ili polaska na put tijekom ljetnih mjeseci provjerite što je ostalo u vozilu. Upozorenje se ne odnosi samo na "squishy" igračke. U pregrijanom automobilu opasnost mogu predstavljati i aerosoli, baterije, lijekovi te plastične boce s vodom, koji također mogu reagirati na ekstremno visoke temperature.

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