Ove pojave na koži mogu značiti nedostatak važnog vitamina: Neki su ljudi posebno osjetljivi

Vitamin B12 važan je za niz funkcija koje tijelo svakodnevno obavlja. Ovaj nutrijent ima ključnu ulogu u održavanju zdravlja krvnih stanica i živčanog sustava, a pomaže i u sprječavanju anemije – stanja koje može uzrokovati slabost i umor.

Tipični simptomi nedostatka vitamina B12 uključuju umor, glavobolje i ranice u ustima. No, dva znaka koja se pojavljuju na koži također mogu ukazivati na manjak ovog vitamina, piše Express.

Simptomi nedostatka vitamina B12

Prema podacima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) neki ljudi s anemijom uzrokovanom nedostatkom vitamina B12 osjećaju paresteziju. Taj se osjećaj opisuje kao "bockanje, trnci ili utrnulost na koži", a najčešće se javlja u rukama, nadlakticama, na nogama ili stopalima. Do toga dolazi zato što, kada razina vitamina B12 padne, tijelo proizvodi manje mijelina – masne tvari koja obavija i štiti živce.

Još jedan kožni simptom koji može upućivati na potrebu za većim unosom vitamina B12 jest blijedožuta nijansa kože. Istraživanja taj učinak povezuju s utjecajem nedostatka vitamina B12 na stvaranje crvenih krvnih stanica u organizmu. Kod nekih se ljudi manjak vitamina B12 razvija zato što ga ne unose dovoljno prehranom.

Upozoravajući znakovi često se pojavljuju i u usnoj šupljini. Bolne pukotine u kutovima usana, poznate kao angularni heilitis ili žvale, mogu biti jedan od prvih pokazatelja. Još jedan karakterističan simptom je glositis, upala jezika koji može postati natečen, jarko crven i neobično gladak, gotovo sjajan, zbog gubitka sitnih papila s njegove površine. Stanje je poznato kao atrofični glositis i može biti izrazito bolno. Uz to, osobe s manjkom B12 mogu patiti i od česte pojave afti i drugih bolnih ranica u ustima.

Nadoknađivanje vitamina B12

Prehrana koja uključuje meso, ribu i mliječne proizvode obično osigurava dovoljnu količinu vitamina B12, no osobama koje te namirnice rijetko konzumiraju može ga nedostajati.

Anemija uzrokovana nedostatkom vitamina B12 najčešće se liječi injekcijama vitamina B12.

Simptomi nedostatka vitamina B12 razvijaju se polako, no ako se ne liječe, mogu dovesti do ozbiljnih i trajnih oštećenja živčanog sustava. U rizične skupine spadaju vegani i vegetarijanci jer se ovaj vitamin primarno nalazi u namirnicama životinjskog podrijetla, starije osobe te pacijenti s probavnim poremećajima poput Crohnove bolesti. Ako primijetite neke od navedenih simptoma, ključno je potražiti savjet liječnika. Dijagnoza se potvrđuje krvnim testom, a liječenje suplementima ili injekcijama može brzo ublažiti simptome i spriječiti trajne posljedice.

