Luka Peroš o Dajani, novom projektu i ulogama: ''Važno mi je da smo donijeli neki naš štih'

Svjetski poznati hrvatski glumac Luka Peroš (49), kojeg je publika diljem svijeta upoznala kroz brojne zapažene uloge, među kojima se posebno ističe ona u globalno popularnoj seriji La Casa de Papel, ponovno osvaja domaću publiku. Ovoga puta našao se u glavnoj ulozi u prvom hrvatskom Voyo originalu - seriji 'IQ 160', u kojoj donosi lik inspektora Tomislava.

Riječ je o projektu koji se razlikuje od klasičnih kriminalističkih priča jer uz napetu radnju donosi i mnogo humora, opuštenih situacija te prepoznatljivog šarma. Peroš ističe kako vjeruje da će upravo ta prirodnost i drugačiji pristup privući gledatelje, a posebno mu je važno što serija nije opterećena pretencioznošću, već se oslanja na dobru energiju među glumcima.

''Nadam se da će naša publika ovo dobro prihvatiti, mislim da sigurno hoće jer nije uobičajen projekt, veseo je, opušten, nije pretenciozan. Baš je prirodna gluma i zezancija, to je nešto što je najbolje'', rekao je Luka u podcastu ''Kamera, akcija, Voyo''.

U seriji Peroš utjelovljuje inspektora Tomislava, čovjeka kojem su red, disciplina i posao na prvom mjestu. Glumac opisuje svoj lik kao osobu koja se teško nosi s nepredviđenim situacijama, pogotovo kada mu se život počne mijenjati dolaskom osobe koja potpuno remeti njegovu rutinu.

''On je linearan čovjek koji voli svoj posao, dobro ga je naučio, opsesivno-kompulzivan i ne voli distrakciju. Posao mu je najvažniji, želi u tome biti najbolji, obožava svoj tim, ali na svoj način, vrlo suhoparno. No, onda mu uleti u tasmanijska neman i sve mu to malo poremeti pa nije više tako miran i staložen'', dodaj je Luka u spomenutom podcastu.

Foto: Maja Bota Štrbe za RTL

Kao i kod svake svoje uloge, Peroš naglašava da dio vlastite osobnosti uvijek prenese na lik koji igra. Upravo kroz te male osobne detalje likovi dobivaju dodatnu autentičnost, a glumac priznaje da je spreman prihvatiti i one karakterne crte koje možda nisu uvijek idealne.

''Uvijek nešto od sebe staviš u ulogu. Ja volim grintat, meni je to super'', rekao je.

Foto: RTL

Snimanje serije bilo je zahtjevno, posebno zbog brojnih lokacija i dinamičnog tempa produkcije. Ekipa se tijekom snimanja kretala različitim dijelovima Zagreba, tražeći posebne ambijente koji će dodatno obogatiti priču. Peroš ističe kako je upravo zajedništvo među glumcima i kreativnost u trenutku često donosila najbolje rezultate.

''Seljakali smo se po Zagrebu kao ludi da bi to sve snimili na unikatnim lokacijama. Ritam je bio dosta iscrpljujući, ali imao sam svoju kolegicu, imao sam cijelu ekipu i mi smo u samom trenutku morali nešto izmisliti pa smo dolazili do ludih ideja i pokušali sve to ubaciti'', kaže.

Foto: RTL

Posebnu energiju u seriju donosi odnos između Peroševog lika i lika koji tumači glumica Dajana Čuljak. Njihova glumačka povezanost, prema Peroševim riječima, jedna je od važnih sastavnica cijele priče.

''Dobra je energija s Dajanom, stalno ju čekam'', rekao je kroz osmijeh.

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

U međunarodnoj adaptaciji priče svaka je zemlja unijela vlastiti identitet, a Perošu je posebno važno što je hrvatska verzija uspjela zadržati domaći senzibilitet i prepoznatljivu atmosferu. Upravo ta kombinacija lokalnog duha i univerzalne priče mogla bi biti jedna od najvećih vrijednosti serije.

''Važno mi je da smo donijeli neki naš štih, Dajana glumi samohranu majku, ja glumim inspektora Tomislava, Francuzi su imali svoje odabire, Grci svoje, Ameri svoje, nadam se da smo mi svoju energiju ostavili i da to vodi priču'', rekao je za kraj.

Prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160', u kojoj igra i Luka Peroš, stiže na platformu 24. srpnja.