Nikola Karabatić stao pred oltar: Slavni rukometaš oženio dugogodišnju ljubav

Nakon oproštaja od rukometa, Nikola Karabatić (42) otvorio je novo poglavlje života. Sa suprugom Géraldine Pillet (38) organizirao je veliko svadbeno slavlje na jugu Francuske, a emotivne trenutke podijelio je s pratiteljima i poručio kako je to bio "definitivno najbolji dan u životu". Nikola Karabatić i Géraldine Pillet zajedno su od 2010. godine, a kroz više od desetljeća veze izgradili su obitelj. Par ima dvoje djece, sina Aleka i kćer Nou.

Podsjećamo, Karabatić je sredinom svibnja vijest o vjenčanju potvrdio emotivnim fotografijama s intimne ceremonije održane u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a sada je par svoju ljubav odlučio proslaviti velikim slavljem na jugu Francuske, uz obitelj, prijatelje i nezaboravnu atmosferu koja je obilježila njihov poseban dan.

Slavni rukometaš podijelio je nekoliko emotivnih trenutaka s velikog dana – od romantične ceremonije na otvorenom do veselog slavlja koje je trajalo dugo u noć. Uz zvukove limenog orkestra mladenci su zaplesali pri ulasku u dvoranu, a gosti su slavlje nastavili uz ples i pjesmu.

"Još uvijek sam preplavljen ljubavlju koju smo dobili. Nevjerojatno sam blagoslovljen i zahvalan što smo podijelili tako čaroban dan s ljudima koje volimo. Dan koji ćemo zauvijek čuvati u sjećanju", napisao je proslavljeni sportaš. Među brojnim čestitkama u komentarima našle su se i one kolega sportaša poput Luc Abaloa i judašice Clarisse Agbégnénou.