SRETNA VIJEST /

Nikola Karabatić se zaručio: Već 14 godina je s gimnastičarkom, a nekad je ljubio Blanku Vlašić

Foto: Profimedia

Nikola s Géraldine Pillet ima dvoje djece

3.10.2025.
8:17
Hot.hr
Profimedia
Rukometaš Nikola Karabatić (41) zaprosio je svoju dugogodišnju partnericu Géraldine Pillet (37). Vijest su oboje podijelili na Instagramu uz poruku: "Rekli smo da".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GeraldineP (@geraldinepillet)

Njihovoj prosidbi prisustvovala je i kći, što je posebno raznježilo pratitelje na Instagramu. U komentarima su im ubrzo počele stizati brojne čestitke i poruke oduševljenja poput: “Predivno”, “Sve najljepše” i “Čestitke”.

Najveća podrška

Karabatić i Géraldine zaljubili su se još 2011. godine, kada ih je spojio zajednički prijatelj. Francuska gimnastičarka od tada mu je najveća podrška, prati ga na svim važnim utakmicama, a on je često oslovljava s “najboljom ženom na planeti”. Par zajedno ima sina Aleka i kćer Noru.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Ipak, mnogi se još sjećaju i njegove veze s Blankom Vlašić. Ljubav između njih dvoje započela je u srpnju 2010., ali je potrajala tek do prosinca iste godine. Unatoč pokušajima da vezu zadrže u privatnosti, nisu uspjeli izbjeći medijsku pažnju, a na kraju su zaključili da zbog zahtjevnih sportskih karijera ne mogu održati odnos. 

