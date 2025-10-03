Nikola Karabatić se zaručio: Već 14 godina je s gimnastičarkom, a nekad je ljubio Blanku Vlašić

Rukometaš Nikola Karabatić (41) zaprosio je svoju dugogodišnju partnericu Géraldine Pillet (37). Vijest su oboje podijelili na Instagramu uz poruku: "Rekli smo da".

Njihovoj prosidbi prisustvovala je i kći, što je posebno raznježilo pratitelje na Instagramu. U komentarima su im ubrzo počele stizati brojne čestitke i poruke oduševljenja poput: “Predivno”, “Sve najljepše” i “Čestitke”.

Najveća podrška

Karabatić i Géraldine zaljubili su se još 2011. godine, kada ih je spojio zajednički prijatelj. Francuska gimnastičarka od tada mu je najveća podrška, prati ga na svim važnim utakmicama, a on je često oslovljava s “najboljom ženom na planeti”. Par zajedno ima sina Aleka i kćer Noru.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Ipak, mnogi se još sjećaju i njegove veze s Blankom Vlašić. Ljubav između njih dvoje započela je u srpnju 2010., ali je potrajala tek do prosinca iste godine. Unatoč pokušajima da vezu zadrže u privatnosti, nisu uspjeli izbjeći medijsku pažnju, a na kraju su zaključili da zbog zahtjevnih sportskih karijera ne mogu održati odnos.

