Jenny je iz Amerike doselila u Opatiju: 'Hrvatska je za mene oduvijek imala poseban značaj'

Nakon desetljeća provedenih u inozemstvu mnogi ljudi se u zrelijoj životnoj dobi vraćaju svojim korijenima i domovini predaka. Takve odluke najčešće dolaze u razdoblju kada se mijenjaju životni prioriteti, a želja za mirnijim ritmom i bližom povezanošću s obitelji i identitetom postaje izraženija. Među njima je i Jenny Peculic Sowry iz Kalifornije, Amerikanka hrvatskog podrijetla, koja se doselila na Kvarner te danas žive na relaciji Matulji - Opatija.

Njezini korijeni u Hrvatskoj vežu se uz oca koji je sredinom 1950-ih napustio tadašnju Jugoslaviju i preselio se u Sjedinjene Američke Države.

Jenny iza sebe ima dugogodišnju karijeru u području demokratskih procesa i organizacije izbora. Danas se bavi osnaživanjem žena kroz edukacije i razvoj poslovnih vještina, a život na Kvarneru vidi kao povratak korijenima.

Jenny Peculic Sowry za Net.hr je ispričala razlog preseljenja u Hrvatsku, otkrila nam je kako se ovdje snašla te je li zadovoljna kvalitetom života.

Foto: Privatna arhiva

Hrvatski korijeni

Jenny ističe kako njezini obiteljski korijeni u Hrvatskoj sežu nekoliko generacija unatrag. Njezina je prabaka rođena u Sjedinjenim Američkim Državama, no kasnije se vratila u Hrvatsku.

"Moj otac je prvi emigrirao u SAD sredinom 1950-ih. Dio vremena proveo je u izbjegličkom kampu u Trstu, gdje je razmatrao mogućnost odlaska u Australiju, ali je ipak odustao od toga. Nakon godinu dana dobio je priliku za odlazak u Ameriku, koju je prihvatio te se preselio u New York. Nakon što je stekao američko državljanstvo, vratio se u Jugoslaviju, gdje je upoznao moju majku. Ona se potom preselila u SAD", započinje.

Jenny kaže kako govori tečno hrvatski jezik jer je odrasla u obitelji u kojoj se hrvatski često govorio kod kuće. Osim toga, živjela je u zajednici u kojoj je bila prisutna hrvatska dijaspora. Uz to je išla u hrvatsku crkvu, gdje je sudjelovala u različitim kulturnim aktivnostima.

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Preseljenje u Hrvatsku

Amerikanka hrvatskih korijena u Hrvatsku se preselila prije godinu i pol dana, u razdoblju pred umirovljenje. Prije dolaska već je posjedovala ovdje jednu nekretninu, a naknadno je kupila i stan, što joj je znatno olakšalo prilagodbu na novi životni ritam i svakodnevicu.

"Preseljenje je bilo povezano i s obiteljskim razlozima, uključujući obnovu obiteljske nekretnine te brigu o majci, koja je i dalje aktivna. Suprug i kćeri žive u Kaliforniji, ali me redovito posjećuju. Moj rad u Americi je bio usmjeren na jačanje demokratskih procesa, no promjene u političkom okruženju u SAD-u dovele su do promjene prioriteta u tom području. Istodobno sam željela biti bliže majci te razviti nove profesionalne projekte. Hrvatska je za mene oduvijek imala posebn značaj jer sam je posjećivala od djetinjstva, tijekom boravaka kod bake i djeda, kao i tijekom ljeta kada sam vrijeme provodila na Jadranu", govori Jenny o svojim razlozima preseljenja.

Foto: Privatna arhiva

Promjena karijere

Magistra interkulturalne komunikacije se tijekom karijere duge 22 godine bavila jačanjem demokratskih procesa kroz organizaciju i provedbu izbora, kako u Kaliforniji, tako i na međunarodnoj razini. Posljednjih godina napravila je zaokret u karijeri te iskustvo danas koristi pomažući ženama u profesionalnom razvoju.

"Danas radim u području osnaživanja žena, gdje kroz edukacije pomažem u razvoju liderskih i poslovnih vještina, javnog nastupa te poslovnog engleskog jezika. Imam fleksibilno radno vrijeme i vlastiti obrt kroz koji vodim program Women inPower, usmjeren na obučavanje žena koje pokreću vlastite poslove. Organiziram radionice i edukacije", dodaje.

Nakon rada u obje zemlje, Jenny je podijelila svoja zapažanja o razlikama na tom području: "U SAD-u je način rada uglavnom strukturiraniji, dok u Hrvatskoj postoji veća fleksibilnost, ali i drukčiji pristup administrativnim postupcima. Ono što posebno cijenim u Hrvatskoj jest naglasak na odnosima i dugoročnom građenju povjerenja. U SAD-u su administrativni i poslovni procesi često učinkovitiji i standardiziraniji. U Hrvatskoj su postupci ponekad složeniji i zahtijevaju više koraka. S druge strane, hrvatska poslovna kultura snažno naglašava odnose među ljudima, što smatram vrlo vrijednim."

Foto: Privatna arhiva

Kvaliteta života u Hrvatskoj

Jenny priznaje da je zadovoljna kvalitetom života u Hrvatskoj. Smatra da se Hrvatska razvija i pruža nove prilike te da istodobno raste broj iseljenika koji dolaze, što stvara, kako kaže, dinamično i međunarodno okruženje. "Upoznala sam mnogo novih ljudi, kako Hrvata tako i stranaca. Proces prilagodbe ima svoje izazove, no postupno razvijam poslovnu mrežu i nova prijateljstva. Zanimljivo je da sam u Matuljima upoznala osobu koja je živjela vrlo blizu mene u Kaliforniji, a sada također živi u mojoj blizini – upoznale smo se putem zajednice za iseljenike", navodi.

Slobodno vrijeme provodi aktivno, kroz poslovno umrežavanje i rad s klijentima u okviru vlastitog obrta. "Članica sam organizacije za poslovno umrežavanje žena te sudjelujem u iseljeničkim zajednicama. Bavim se vrtlarenjem, putovanjima te planiram uključivanje u mačevalački klub u Poreču. Također sam počela slikati i pohađam Likovni centar u Rijeci, gdje se održavaju kreativne radionice. Svakodnevicu mi obilježavaju šetnje, kava te trčanje uz Lungo Mare", objašnjava Jenny.

Nakon godinu i pol dana u Hrvatskoj, Jenny kaže da se osjeća se sigurno. Koristi lokalni prijevoz i ima pozitivno iskustvo s vozačima te naglašava: "S obzirom na konfiguraciju cesta, vožnja zahtijeva veliku vještinu i iskustvo."

Osim što se prilagodila novom okruženju, Jenny je u Hrvatskoj stekla dojam i o svakodnevnim aspektima života, od troškova i zdravstvenog sustava do gastronomije. U usporedbi sa Sjedinjenim Američkim Državama, ističe nekoliko značajnih razlika.

"Život u Hrvatskoj financijski je znatno pristupačniji nego u SAD-u. Područje zaljeva San Francisca, odakle dolazim, jedno je od najskupljih za život u cijeloj zemlji, često među prva dva prema razini životnih troškova", ističe Jenny.

Govoreći o zdravstvenom sustavu, smatra kako se javno zdravstvo suočava s nedostatkom kadra, no ističe da kvaliteta skrbi uvelike ovisi o liječniku. "Imala sam različita iskustva, od manje pozitivnih do iznimno dobrih. Kada pronađete kvalitetnog liječnika, razina zdravstvene skrbi može biti vrlo visoka. Koristila sam i usluge privatnih liječnika te sam i njima vrlo zadovoljna", kaže.

Posebno joj se sviđa hrvatska gastronomija, s kojom je, zahvaljujući obiteljskom podrijetlu, upoznata od najranije dobi. "Obožavam svježu ribu, a među omiljenim jelima su mi crni rižoto od sipe, peka, janjetina i sarma. Kod kuće najčešće pripremam ćevapčiće, dok su palačinke oduvijek bile neizostavan dio obiteljskog stola. Odrastala sam uz bakalar, sarmu i blitvu, pa su mi ta jela i danas posebno draga", prisjeća se Jenny.

Povezanost Hrvata i Amerikanaca

Život u drugoj zemlji donosi više od same promjene adrese – on uključuje i postupno upoznavanje ljudi, kulture i društvenih navika. Kroz svakodnevna iskustva u Hrvatskoj, Jenny je stekla vlastiti dojam o hrvatskom mentalitetu te razlikama koje uočava u odnosu na Amerikance.

"Hrvati su uglavnom srdačni, ali i oprezni u početnoj komunikaciji. Spremni su pomoći i komunikacija je većinom izravna. Ipak, razina međusobnog povjerenja nešto je što još uvijek nastojim bolje razumjeti", kaže.

Kada govori o sličnostima i razlikama između Amerikanaca i Hrvata, ističe kako obje kulture karakterizira snažan osjećaj ponosa: "U Hrvatskoj je taj ponos često emotivnije izražen i vidljiv u svakodnevnom životu, osobito kroz obiteljske i vjerske običaje. Religija ima važnu ulogu u hrvatskom društvu, dok je njezin utjecaj u Sjedinjenim Državama drukčiji."

Otkada se preselila u Hrvatsku, ovdje je upoznala i brojne Amerikance koji su se odlučili na isti korak. Prema njezinim riječima, sve više stranaca prepoznaje Hrvatsku kao poželjno mjesto za život. "Upoznala sam mnogo Amerikanaca koji žive u Hrvatskoj i s mnogima sam u kontaktu", priznaje i dodaje kako Hrvatsku često preporučuje i svojim prijateljima u Americi: "Mnogi su je već posjetili i oduševili su se prirodnim ljepotama, ali i opuštenijim načinom života."

I sama je tijekom godina razvila posebnu povezanost s Hrvatskom, stoga na kraju zaključuje: "Moj život obilježili su putovanja i međunarodno okruženje. Hrvatsku posebno cijenim zbog blizine brojnih europskih zemalja, poput Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Austrije. Život je ovdje u mnogim aspektima jednostavniji, a kvaliteta života više dolazi do izražaja nego u Sjedinjenim Državama. Prilagodba sporijem ritmu života zahtijevala je vrijeme, a način života 'polako' sam doista morala naučiti primjenjivati u svakodnevnom životu.''

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