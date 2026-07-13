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NA ODMORU /

Joe Jonas i njegova nova djevojka uživaju u ljetovanju na Mediteranu, ne skrivaju zaljubljenost

Joe Jonas i njegova nova djevojka uživaju u ljetovanju na Mediteranu, ne skrivaju zaljubljenost
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Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Joe Jonas uživa na jednoj od najljepših morskih lokacija u ugodnom društvu

13.7.2026.
11:44
Karla Pavleković
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
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Član popularnog benda Jonas Brothers, Joe Jonas (36), iskoristio je stanku između brojnih profesionalnih obaveza za romantični odmor u slikovitom Portofinu u Italiji. U društvu svoje djevojke, modela i digitalne kreatorice Tatiane Gabriele (30), pjevač je snimljen u trenucima opuštanja. 

Jonasov razvod 

Pjevač Joe Jonas je od 2019. godine bio u braku s glumicom Sophie Turner, no njihov je brak došao kraju 2024. godine kada su se razveli, što su na svojim Instagram profilima objasnili kao "zajedničku odluku". Par je u braku dobio dvije kćeri: Willa (5) i Delphine (3) nad kojima dijele skrbništvo. Nedugo nakon razvoda Joe Jonas povezivao se s nekoliko žena, no nijedna od tih veza nikada nije službeno potvrđena.

Joe Jonas i njegova nova djevojka uživaju u ljetovanju na Mediteranu, ne skrivaju zaljubljenost
Foto: Admedia, Admedia Wire LLC/Alamy/Profimedia

Nova ljubav

Danas, dvije godine od službenog razvoda, Jonas je u sretnoj vezi s portorikanskim modelom Tatianom Gabrielom. Jonas je 16. siječnja 2026. podijelio novu objavu s više fotografija. Na jednoj od fotografija prikazana su dva stopala – pretpostavlja se da je riječ o Jonasovom stopalu i ženskom stopalu u crnim cipelama na visoku petu. U komentarima se nagađa da je to prva fotografija njegove djevojke koju je glazbenik objavio na svom profilu. Par je u ožujku 2026. fotografiran kako se ljubi u zračnoj luci u Miamiju, a svoju su vezu na Instagramu potvrdili u travnju 2026. Detalje o tome kako su se upoznali nisu javno ispričali, no nagađa se da je par počeo izlaziti u ljeto 2025. 

Joe Jonas i njegova nova djevojka uživaju u ljetovanju na Mediteranu, ne skrivaju zaljubljenost
Foto: Instagram

Joe i Tatiana svoj su odmor odlučili provesti zajedno u Portofinu, jednom od najšarmantnijih i najekskluzivnijih morskih gradova u Italiji. Iako ni jedno od njih nije objavilo zajedničke fotografije, nisu se uspjeli sakriti obožavateljima  te su viđeni u zajedničkim trenutcima na balkonu.

 
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