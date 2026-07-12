Ovako se može izbjeći carina na pakete s Temua i Sheina. Ali Hrvate će zabrinuti novi trošak

Majice za nekoliko eura, jeftine bunde i kupaći kostimi, napuhanci za more, pregršt igračaka za djecu. Povoljne kante za smeće, boce za ulje, papiri za pečenje ili navlake za automobile. Sve, od igle do lokomotive, može se naći na platformama poput Sheina, Temua i AliExpressu.

Cijena? Gotovo smiješna. Neke su stvari toliko jeftine da ih kupci masovno ubacuju, često bez razmišljanja trebaju li im uopće. Čak i ako nešto ne odgovara ili ne ispuni očekivanja, gubitak od nekoliko eura lako se prežali.

Hrvati nisu ostali imuni na čari jeftine internetske trgovine. Podaci Hrvatske pošte pokazuju da u Hrvatsku mjesečno stigne više od 100.000 pošiljaka iz azijskih zemalja.

Foto: Umjetna inteligencija

Krenula nova pravila

No sada bi mnogi mogli povući ručnu. Prvog dana srpnja Europska unija ukinula je izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz trećih zemalja plaćati više.

Nova pravila predviđaju da se na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćuje paušalna carina od tri eura. Tako će se za paket koji sadrži nekoliko majica naplatiti jedna pristojba od tri eura, dok će dodavanje igračke značiti još jednu pristojbu od tri eura.

Na prvu se možda čini kao mali trošak, ali kada naručujete nekoliko jeftinih sitnica, poput maskice za mobitel, lopte za plažu ili prijenosnog punjača, dodatne troškove ćete itekako osjetiti.

U sveopćem kaosu s narudžbama napravljenima prije 1. srpnja, brojnim pitanjima i nedoumicama, izračunima koliko će dodatno platiti, javili su se i oni koji kažu: "Ništa ne brinite, šopingirajte i dalje - znamo kako izbjeći carine!"

#shein #eu #savings #shopsmarter ♬ original sound - alyssaandmichelle_ @alyssaandmichelle_ Don’t pay the extra €3 if you don’t have to! 💸 If you’re ordering from SHEIN, check whether your items are available from the EU Warehouse before you check out. It could save you the new €3 per item customs charge on your orders. Always double check your basket, as mixing EU Warehouse and non-EU items may still trigger extra charges. #hacks

@anamarija.jusup Shein ima svoje Europsko skladište pa proizvodi iz njega neće biti dodatno carinjenji!!!!! ♬ Originalton - ixa659

Društvenim mrežama kruži teorija da je svjetski popularna platforma Shein, najpoznatija po jeftinoj odjeći i modnim dodacima, otvorila skladište u Europi te da kupci iz EU neće plaćati dodatnu pristojbu.

Zvuči dobro, ali gdje je caka? Je li rješenje za tu promjenu koja je uzburkala kupce zapravo pred nosom?

U RTL Detektoru istražili smo jesu li ovakve tvrdnje istinite, može li se izbjeći plaćanje carine pri kupnji na platformama poput Sheina, Temua i AliExpressa i što kažu Hrvati kojima su naručeni paketi počeli stizati?

Europsko skladište - nema carine?

Cijela je situacija zbunila čitateljicu iz Zagreba koja, kako nam prepričava, nije platila carinu iako joj je paket stigao nakon 1. srpnja. Doduše, bio je naručen ranije, no mislila je da će se i takvi paketi cariniti po novim pravilima. Za jedan proizvod iz narudžbe joj stoji napomena da je poslan iz skladišta u EU, no drugi nije, a svejedno nije platila carinu iako je riječ o različitim vrstama proizvoda - haljini i umjetnim noktima.

Foto: Čitateljica/Net.hr

Je li onda istina da europsko skladište znači i nula eura carine?

Hrvatska eurozastupnica koja se bavi zaštitom potrošača, Biljana Borzan to potvrđuje i kaže: "Ako se proizvod zaista šalje iz skladišta koje se nalazi unutar EU, tada se na tu pošiljku neće primjenjivati nova carinska davanja jer roba više ne ulazi u Uniju iz treće zemlje".

Isto nam kažu i iz Hrvatske pošte jer su za takve pošiljke već plaćena sva javna davanja, uključujući i novu naknadu.

I Temu i AliExpress već koriste određene logističke centre u Europi. Mediji mjesecima pišu kako kineske platforme sve više premještaju dio logistike u Europu. Shein se u prosincu pohvalio otvaranjem velikog logističkog centra u poljskom Wrocławu koji će se prostirati na 740.000 četvornih metara kada bude u potpunoti operativan.

Shein je korisnicima već olakšao kupnju tako što se u aplikaciji mogu filtrirati proizvodi koji dolaze iz europskih skladišta.

Temu ide istim smjerom. Počeo je koristiti lokalna skladišta u Europi i predstavili plan da se 80 posto europskih narudžbi šalje iz lokalnih skladišta.

Foto: Shutterstock/ilustracija

Sigurnost kupaca i jednaka pravila

Borzan vjeruje da će platforme dodatno širiti takav model poslovanja, no upozorava da velik dio ponude i dalje dolazi iz Kine i drugih zemalja izvan Unije pa će za takve pošiljke, očekivano, vrijediti nova pravila.

Njima, kaže, nikako nije cilj kažnjavati potrošače nego osigurati poštenu tržišnu utakmicu i bolju zaštitu kupaca. U EU svakodnevno ulaze milijuni paketa, a velik broj proizvoda ne zadovoljava sigurnosne standarde, o čemu smo pisali OVDJE.

Ovim se mjerama želi postići da proizvodi budu sigurniji, europski trgovci posluju pod jednakim uvjetima i da se smanji priljev nekvalitetne robe, naglašava Borzan. "Posve razumijem da je takva kupnja zanimljiva hrvatskim građanima jer su cijene kod nas previsoke, a primanja niska", navodi zastupnica.

Da stvar ipak nije baš tako jednostavna, za RTL Detektor govori savjetnica Sektora za carinski sustav Melita Buljan, koja je detaljmo pojasnila kako sustav funkcionira.

Foto: RTL Direkt/screenshot

"Ako je pošiljka kupljena online i onda se uvozi na područje EU, ona je predmet naplate fiksne carine. Međutim, način naplate carine ovisi o tome tko deklarira pošiljke carinskoj službi", kaže.

U nekim državama velike platforme mogu same preuzeti plaćanje carine i deklariranje, ali taj trošak onda unaprijed uračunaju u cijenu proizvoda. Kupac možda ni ne zna da je platio carinu ako mu to nije posebno istaknuto pri kupnji, navodi Buljan iz Carinske uprave.

Već počeli dizati cijene?

I sama kaže kako je neki dan provjeravala stanje na Temuu i primijetila da su cijene porasle najmanje tri eura po artiklu, ali nije vidjela napomenu da je u cijenu uključena i fiksna carina koja mora biti plaćena.

"U takvim slučajevima platforma će od kupca odmah naplatiti iznos fiksne carine i nakon carinjenja uplatiti taj iznos carinskoj službi u kojoj se provodi carinjenje", dodaje.

I Europski potrošački centar u Njemačkoj već je upozorio da bi nove naknade mogle povećati cijenu vrlo jeftinih proizvoda, a stručnjaci navode da su cijene na nekim internetskim tržištima već porasle.

Ako platforme same ne plaćaju carinu i ne deklariraju pakete, što je, primjerice slučaj u Hrvatskoj, tada tu ulogu preuzimaju kuriri kojima će carinska služba obračunati i naplatiti fiksnu carinu koju će oni potom naplatiti od primatelja. "Dakle, fiksna carina je uvijek trošak koji plaća kupac bilo u trenutku kupnje bilo kada mu se uruči pošiljka", napominje Buljan.

Postoji i treća mogućnost - carinsko skladištenje. No Buljan upozorava da se taj institut ne smije zloupotrebljavati za prikrivenu prodaju robe iz trećih zemalja putem interneta.

"Carinsko skladište se može koristiti ako roba u trenutku smještaja na to skladište još nije prodana kupcima na području EU - u tom slučaju ne naplaćuje se fiksna carina, ali naplaćuju se propisane stope carine za konkretnu robu koja je predmet uvoza", rješava dilemu savjetnica iz Carinske uprave.

Foto: Shutterstock/ilustracija

Carina i na pakete iznad 150 eura

Kontrolu tih skladišta provodit će carinske službe država članica u kojima se ona nalaze. U Hrvatskoj još ne postoje takva carinska skladišta, niti će se velike platforme pojavljivati kao deklaranti, kao jedinu opciju Buljan vidi naplatu fiksne carine kada vam poštar ili kurir donese paket.

A veliki paket koji je planirala naručiti, kurir ipak neće dostaviti čitateljici iz Dugog Sela koja je odustala od poveće narudžbe s Temua upravo zbog velikog iznosa carinkih davanja. Iako je u košaricu stavila artikle za 180 eura, aplikacija joj je prikazivala da će na sve to morati platiti još 17 eura "uvoznih pristojbi". Kako i zašto nije joj jasno, budući da je paket iznad 150 eura, odnosno iznosa koji podliježe novim pravilima.

Foto: Čitateljica/Screenshot Temu

Objašnjenje postoji. Iako se prag od 150 eura odnosi na narudžbu općenitu, za pošiljke iznad tog iznosa naplaćuje se propisana carina za konkretnu robu za koju mora biti podnesena i redovna carinka deklaracija, kao i PDV (teoretski i trošarina ili posebni porez ako bi se radilo o robi koja podliježe naplati tih poreza), napominje Buljan.

Dakle, carina se uvijek plaća, ali ovisno o vrijednosti pošiljke - za pakete do 150 eura naplaćuje se fiksna carina, a iznad propisana stopa carine.

Pa ako primjerice naručite paket za manje od 150 eura, u kojem ste kupili igračku, lampu za noćni ormarić, majicu i sunčane naočale, platit ćete ukupno 12 eura "novih" carina. U slučaju da su svi ti proizvodi već bili u EU skladištu, nećete platiti 12 eura.

Ako ipak u svojoj narudžbi "premašite" iznos od 150 eura, platit ćete propisanu carinu. - ČEKAM POTVRDU

Nove su carine uvedene kao odgovor na nagli porast uvoza pošiljaka male vrijednosti u EU. Prema podacima Europske komisije, prošle je godine u Uniju ušlo 5,9 milijardi pošiljaka vrijednih manje od 150 eura koje nisu podlijegale carini. To je u prosjeku 16 milijuna pošiljaka svaki dan, a čak 90 posto njih stiglo je ih Kine.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dodatan trošak od studenoga

No, treba naglasiti da su ovo privremene mjere, dok se ne dogovori novi Carinski paket na razini EU. Borzan upozorava da treba pratiti kako će novosti utjecati na kupce kako dodatni troškovi ne bi nerazmjerno pogodili građane.

Osim njih, Hrvatima stiže dodatan trošak. Naknada za rukovanje uvodi se od 1. studenog ove godine kako bi se pokrili sve veći troškovi obrade golemog broja deklaracija kojima se pošiljke e-trgovine puštaju u promet, potvrdili su nam iz Carinske uprave.

Koliko će iznositi, još nije poznato, tek treba donijeti odgovarajući propis na temelju kojeg će se naplaćivati. Naknada će se odredit na EU razini i bit će jednaka u svim državama članicama. "Odgovarat će približnom trošku usluga povezanih s carinskim nadzorom robe jer se ona izravno otprema kupcu pa je druga tijela ne mogu provjeriti nakon carinjenja", zaključuje Buljan.

"Europski parlament ne snosi nikakvu odgovornost za stavove i sadržaj objavljen u okviru projekta koji sufinancira Europska unija, jer su oni isključivo u nadležnosti autora".