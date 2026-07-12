Nijemci tvrde: Jürgen Klopp preuzima Njemačku, ostao je još samo jedan detalj

Jürgen Klopp vrlo je blizu povratka trenerskom poslu, a prema pisanju njemačkih medija, trebao bi postati novi izbornik njemačke reprezentacije. Njemački nogometni savez (DFB) navodno je s bivšim trenerom Liverpoola postigao načelni dogovor, a ostalo je riješiti još samo posljednje detalje prije službene potvrde.

Kako navodi Sky Sports Germany, predsjednik DFB-a Bernd Neuendorf i dopredsjednik Hans-Joachim Watzke sastali su se s Kloppom u New Yorku, gdje su usuglašeni glavni uvjeti suradnje. Njemački savez već dulje vrijeme vidi upravo Kloppa kao idealnog čovjeka za vođenje reprezentacije nakon razočaravajućeg nastupa na Svjetskom prvenstvu pod vodstvom Juliana Nagelsmanna.

Prema dostupnim informacijama, Klopp bi trebao potpisati ugovor do kraja Svjetskog prvenstva 2030. godine, čime bi Njemačka dobila dugoročno rješenje na izborničkoj klupi.

Ipak, prije nego što posao bude službeno zaključen, potrebno je riješiti njegov status u Red Bullu. Klopp trenutačno obnaša funkciju direktora globalnog nogometa u toj kompaniji, zbog čega se početkom idućeg tjedna očekuju razgovori s izvršnim direktorom Oliverom Mintzlaffom o uvjetima njegova odlaska.

Njemački mediji navode kako DFB i Red Bull pokušavaju pronaći model koji bi zadovoljio obje strane. Jedna od opcija je da Klopp preuzme reprezentaciju, ali istodobno ostane povezan s Red Bullom u ulozi ambasadora brenda. Takvo rješenje omogućilo bi mu povratak na klupu bez potrebe za isplatom visoke odštete te bi Red Bull zadržao suradnju s jednim od najpoznatijih nogometnih stručnjaka današnjice.