Udala se IT djevojka 90-ih: Eva Herzigova rekla 'da' nakon 25 godina ljubavi s poduzetnikom
Herzigová, koja je svjetsku slavu stekla 90-ih godina zahvaljujući legendarnoj kampanji za Wonderbru, i Marsiaj zajedno su više od dva desetljeća te imaju trojicu sinova
Jedna od najslavnijih svjetskih supermodela, Eva Herzigová (53), udala se za dugogodišnjeg partnera, talijanskog poduzetnika Giorgija Marsiaja, nakon čak 25 godina zajedničkog života. Par je sudbonosno "da" izgovorio u subotu, 11. srpnja, u Torinu, gdje su uz najuži krug obitelji i prijatelja proslavili svoje vjenčanje.
Svečanost je započela vjerskim obredom u crkvi San Vito, koja je za tu prigodu bila ukrašena bijelim i breskvastim ružama, omiljenim cvijećem mladenke. Do oltara je Evu dopratio njezin otac, a za svoj veliki dan odabrala je boho midi haljinu francuske modne kuće Lanvin. Romantičan stajling upotpunila je sandalama s nježnim mašnama, podignutom frizurom i klasičnim buketom bijelog cvijeća.
Mladoženja je na ceremoniju stigao u Aston Martinu V8 u društvu njihova tri sina – Georgea (18), Philipa (15) i Edwarda (12). Nakon vjerskog obreda uslijedilo je građansko vjenčanje u povijesnoj palači Palazzo Carignano, jednom od simbola Torina. Proslava je završila uz šampanjac i svečanu večeru u glasovitom restoranu Del Cambio, jednom od najpoznatijih gradskih restorana.
Vjenčanje je bilo organizirano daleko od očiju javnosti te je okupilo tek pedesetak članova obitelji i bliskih prijatelja. Među uzvanicima su bile i supermodeli Marpessa Hennink i Carmen Kass, kao i talijanska manekenka Mariacarla Boscono, modni menadžer David Brown te novinarka i spisateljica Francesca Barra.
Herzigová, koja je svjetsku slavu stekla 90-ih godina zahvaljujući legendarnoj kampanji za Wonderbru, i Marsiaj zajedno su više od dva desetljeća te imaju trojicu sinova. Nakon 25 godina zajedničkog života svoju su dugogodišnju ljubav sada okrunili i brakom.