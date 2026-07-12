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Udala se IT djevojka 90-ih: Eva Herzigova rekla 'da' nakon 25 godina ljubavi s poduzetnikom

Udala se IT djevojka 90-ih: Eva Herzigova rekla 'da' nakon 25 godina ljubavi s poduzetnikom
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Foto: LaPresse/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Herzigová, koja je svjetsku slavu stekla 90-ih godina zahvaljujući legendarnoj kampanji za Wonderbru, i Marsiaj zajedno su više od dva desetljeća te imaju trojicu sinova

12.7.2026.
14:09
Hot.hr
LaPresse/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Jedna od najslavnijih svjetskih supermodela, Eva Herzigová (53), udala se za dugogodišnjeg partnera, talijanskog poduzetnika Giorgija Marsiaja, nakon čak 25 godina zajedničkog života. Par je sudbonosno "da" izgovorio u subotu, 11. srpnja, u Torinu, gdje su uz najuži krug obitelji i prijatelja proslavili svoje vjenčanje.

Udala se IT djevojka 90-ih: Eva Herzigova rekla 'da' nakon 25 godina ljubavi s poduzetnikom
Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Profimedia

Svečanost je započela vjerskim obredom u crkvi San Vito, koja je za tu prigodu bila ukrašena bijelim i breskvastim ružama, omiljenim cvijećem mladenke. Do oltara je Evu dopratio njezin otac, a za svoj veliki dan odabrala je boho midi haljinu francuske modne kuće Lanvin. Romantičan stajling upotpunila je sandalama s nježnim mašnama, podignutom frizurom i klasičnim buketom bijelog cvijeća.

Mladoženja je na ceremoniju stigao u Aston Martinu V8 u društvu njihova tri sina – Georgea (18), Philipa (15) i Edwarda (12).  Nakon vjerskog obreda uslijedilo je građansko vjenčanje u povijesnoj palači Palazzo Carignano, jednom od simbola Torina. Proslava je završila uz šampanjac i svečanu večeru u glasovitom restoranu Del Cambio, jednom od najpoznatijih gradskih restorana.

Udala se IT djevojka 90-ih: Eva Herzigova rekla 'da' nakon 25 godina ljubavi s poduzetnikom
Foto: Fabio Ferrari/Zuma Press/Profimedia

Vjenčanje je bilo organizirano daleko od očiju javnosti te je okupilo tek pedesetak članova obitelji i bliskih prijatelja. Među uzvanicima su bile i supermodeli Marpessa Hennink i Carmen Kass, kao i talijanska manekenka Mariacarla Boscono, modni menadžer David Brown te novinarka i spisateljica Francesca Barra.

Herzigová, koja je svjetsku slavu stekla 90-ih godina zahvaljujući legendarnoj kampanji za Wonderbru, i Marsiaj zajedno su više od dva desetljeća te imaju trojicu sinova. Nakon 25 godina zajedničkog života svoju su dugogodišnju ljubav sada okrunili i brakom.

VjenčanjeSupermodel
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