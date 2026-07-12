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STRAVIČAN KRAJ ŠETNJE /

Posljednji potez majke rasplakao mnoge: Dijete spasila, sebe nije uspjela. Pregazio je vlak

Posljednji potez majke rasplakao mnoge: Dijete spasila, sebe nije uspjela. Pregazio je vlak
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Vatrogasci su osigurali područje, dok je policija obavila očevid i prikupila tragove

12.7.2026.
14:39
Jaga Komazec
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Majka (26) poginula je u subotu navečer na željezničkom prijelazu u Leingartenu kod Heilbronna u Austriji, nakon što je u posljednjem trenutku uspjela spasiti svoju dvogodišnju kćer.

Žena je oko 19.45 sati s dječjim kolicima prelazila prugu kada je naišao regionalni vlak RE45. Kako prenosi Heute, strojovođa je odmah počeo kočiti, no sudar više nije mogao izbjeći.

"U posljednjem je trenutku odgurnula kolica s tračnica, nakon čega ju je udario vlak", rekao je policijski dužnosnik Thomas Schuster za BILD.

Za mladu majku nije bilo spasa te je preminula na mjestu nesreće. Njezina kći ostala je neozlijeđena.

"Djevojčica u kolicima, srećom, nije ozlijeđena", potvrdio je Schuster.

Vatrogasci su osigurali područje, dok je policija obavila očevid i prikupila tragove. Istražitelji pokušavaju utvrditi zbog čega žena nije primijetila vlak koji se približavao.

U vlaku su u trenutku nesreće bila 43 putnika. Nitko od njih nije ozlijeđen, a hitne službe pružile su im pomoć na mjestu događaja.

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