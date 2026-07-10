Puknulo staklo usred leta, Srbina 'isisalo' kroz prozor: 'Glava mu je bila izvan zrakoplova'

Putnici jutarnjeg leta zrakoplovne kompanije Ryanair iz solunske zračne luke "Makedonija" prema Münchenu proživjeli su pravu dramu nakon što je tijekom leta puklo jedno od prozorskih stakala na zrakoplovu, piše grčki portal rthess.gr.

Jedna od putnica za Radio Thessaloniki ispričala je da se tijekom leta začuo snažan prasak, nakon čega je u kabini zavladala panika.

"Čuo se glasan prasak, kao da je pukla guma. Odmah je nastao kaos, ljudi su vrištali, a zbog dekompresije zrakoplov je počeo naglo gubiti visinu. U prvi tren pomislila sam da je netko slučajno otvorio izlaz za nuždu. Stjuardese su bile potpuno zatečene. Odmah su se spustile maske za kisik, a ta neizvjesnost trajala je kao vječnost", ispričala je putnica, prenosi Euronews.

Pilot je odmah okrenuo zrakoplov natrag prema solunskoj zračnoj luci "Makedonija", gdje je sigurno sletio.

Prema dostupnim informacijama, putnika koji je sjedio pokraj prozora koji je puknuo po slijetanju je preuzela hitna medicinska služba te je s ozljedama vrata prevezen u Sveučilišnu bolnicu AHEPA u Solunu.

Foto: Screenshot Facebook

Putnik zadobio opekline od trenja

Euronews navodi da je riječ o državljaninu Srbije. Bio je pri svijesti, ali u teškom šoku, a zadobio je i opekline te ozljede nastale zbog snažnog strujanja zraka.

Liječničku pomoć zatražila je i trudnica koja se nalazila u zrakoplovu. Nakon pregleda i ultrazvuka utvrđeno je da su i ona i dijete dobro te je puštena kući.

Predsjednik Grčke federacije zaposlenih u javnim bolnicama (POEDHN) Mihalis Janakos potvrdio je da se dogodio ozbiljan incident te opisao dramatične trenutke spašavanja ozlijeđenog putnika.

"Zamalo se dogodila nezapamćena tragedija. Na letu za München puknuo je prozor, a tijelo putnika doslovno je izletjelo prema otvoru. Njegova supruga pet ga je minuta grčevito držala za noge kako ne bi potpuno ispao iz zrakoplova. Uz pomoć ostalih putnika uspjeli su ga nekako povući natrag u kabinu", rekao je Janakos.

Sličnu priču ispričala je i putnica koja je svjedočila nesreći.

"Srećom, nije otkopčao sigurnosni pojas, to mu je spasilo život. Glava mu je bila izvan zrakoplova. Putnice koje su sjedile pokraj njega prve su ga uhvatile i počele povlačiti natrag, a ubrzo su u pomoć priskočili i liječnici koji su se zatekli među putnicima", rekla je.

Istraga o uzroku pucanja prozora je u tijeku, a grčke vlasti i Ryanair zasad se nisu službeno oglasili o tehničkim okolnostima incidenta.