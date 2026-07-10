Prometna nesreća na A1, a vozilo u kvaru u tunelu Tuhobić: HAK upozorava vozače

Pojačan promet prema moru stvara gužve na autocestama. Najveće kolone stvaraju se na autocesti A1 prema Dubrovniku, gdje je promet dodatno usporila prometna nesreća nedaleko od Zagreba.

Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Između Lučkog i Karlovca vozi se u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje.

Na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina prema moru kolona je duga oko dva kilometra.

Promet dodatno otežava prometna nesreća na 4,6. kilometru autoceste A1 u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Problemi su i na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, gdje je zbog kvara teretnog vozila u tunelu Tuhobić, u smjeru Zagreba, promet moguć samo jednim prometnim trakom. Ondje se stvorila kolona duga oko jedan kilometar.

HAK navodi da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, no promet je pojačan i na gradskim prometnicama, obilaznicama te prilazima turističkim mjestima na Jadranu. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu uvjetima na cesti i održavaju siguran razmak između vozila.