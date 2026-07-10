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Velika akcija USKOK-a: Zbog sumnje na korupciju uhićeno više osoba

Velika akcija USKOK-a: Zbog sumnje na korupciju uhićeno više osoba
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Foto: Net.hr

Nakon ispitivanja osumnjičenih USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu

10.7.2026.
9:49
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), policijski službenici PNUSKOK-a u petak provode uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba na području Grada Buja.

Kako je priopćio USKOK, osumnjičenike terete za koruptivna kaznena djela.

Nakon ispitivanja osumnjičenih USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

UskokBujeAkcijaPnuskok
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