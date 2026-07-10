Velika akcija USKOK-a: Zbog sumnje na korupciju uhićeno više osoba

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Nakon ispitivanja osumnjičenih USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu
Po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), policijski službenici PNUSKOK-a u petak provode uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba na području Grada Buja.
Kako je priopćio USKOK, osumnjičenike terete za koruptivna kaznena djela.
Nakon ispitivanja osumnjičenih USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.