Velika akcija USKOK-a: Zbog sumnje na korupciju uhićeno više osoba

Po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), policijski službenici PNUSKOK-a u petak provode uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba na području Grada Buja.

Kako je priopćio USKOK, osumnjičenike terete za koruptivna kaznena djela.

Nakon ispitivanja osumnjičenih USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.