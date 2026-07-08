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ULOVILI GA NA AUTOCESTI /

USKOK podigao optužnicu protiv mladog krijumčara, 'operirao' u četiri države

USKOK podigao optužnicu protiv mladog krijumčara, 'operirao' u četiri države
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL/Ilustracij

26-godišnjaka su na autocesti A3 zaustavili policajci te je pretragom pronađen kokain zajedno s 1.908.000 mađarskih forinti

8.7.2026.
12:34
Hina
David Jerkovic/PIXSELL/Ilustracij
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USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 26-godišnjaka koji ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Srbije zbog krijumčarenja 3,5 kilograma kokaina iz Mađarske u Hrvatsku.

Optužnicom se 26-godišnjaka tereti da je od 15. siječnja do 1. veljače 2026., u Srbiji, Mađarskoj te Bosni i Hercegovini povezao u zajedničko djelovanje više osoba iz tih država i Hrvatske radi višekratne nabave, krijumčarenja i preprodaje većih količina kokaina.

USKOK precizira da je 26-godišnjak s više osoba iz Srbije, Mađarske i Hrvatske dogovorio nabavu kokaina, njegovo preuzimanje u Mađarskoj te krijumčarenje u Hrvatsku radi daljnje prodaje, dok je s osobama iz BiH dogovorio preuzimanje automobila zbog prijevoza na mjesto primopredaje kokaina.

Potom je u iznajmljenom automobilu 15. siječnja 2026. došao iz BiH u Hrvatsku te sa zasad neutvrđenim osobama dogovorio preuzimanje kokaina u Mađarskoj kao i njegovo krijumčarenje u Hrvatsku za naknadu od najmanje 5000 eura.

Nakon toga je 26-godišnjak, sukladno dogovoru, iznajmljenim automobilom otišao u Mađarsku gdje je čekao daljnje upute za preuzimanje droge te je na području Mađarske prevozio određene količine kokaina.

Zatim je, sukladno uputama osoba iz Srbije, od zasad nepoznatih osoba preuzeo osobni automobil zajedno s 3,5 kilograma kokaina zapakiranog u četiri paketa s kojim se 1. veljače uputio u Hrvatsku kako bi drogu predao unaprijed dogovorenim osobama.

Međutim, 26-godišnjaka su istoga dana na autocesti A3 zaustavili policajci te je pretragom pronađena navedena količina kokaina zajedno s 1.908.000 mađarskih forinti koje je okrivljenik preuzeo kao naknadu za krijumčarenje.

UskokKokainKrijumčarenjeOsijek
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