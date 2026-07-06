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Pijana biciklistica (47) u Varaždinu nije se zaustavila kod rampe... Vlak je odbacio

Pijana biciklistica (47) u Varaždinu nije se zaustavila kod rampe... Vlak je odbacio
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Foto: Luka Batelic/PIXSELL/Ilustracija

Medicinska pomoć pružena je u Općoj bolnici Varaždin, a težina ozljeda bit će poznata naknadno

6.7.2026.
9:56
Jaga Komazec
Luka Batelic/PIXSELL/Ilustracija
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U petak oko 17 sati u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu ozlijeđena je biciklistica (47) nakon naleta vlaka.

Prema policiji, žena je vozila bicikl pješačko-biciklističkom stazom uz lijevi rub kolnika, krećući se iz smjera Ulice Miroslava Krleže prema Gospodarskoj ulici. Bila je pod utjecajem alkohola od 0,74 promila.

Dolaskom do prijelaza ceste preko željezničke pruge nije se zaustavila ispred spuštenog polubranika, iako su bili uključeni svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju na dolazak vlaka.

Nastavila se kretati prema pruzi, nakon čega je u prednji kotač njezina bicikla udario putnički vlak koji je vozio iz smjera Golubovca prema varaždinskom željezničkom kolodvoru.

Od siline udara žena je zajedno s biciklom odbačena na cestovni prijelaz te je ozlijeđena. Medicinska pomoć pružena joj je u Općoj bolnici Varaždin, a težina ozljeda bit će poznata naknadno.

Pu VaraždinskaVaraždinBiciklisticaVlakZeljeznicka PrugaVlak
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