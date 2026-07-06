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DRAMA U VARAŽDINU /

Nosio pištolj za pojasom hlača, policija ga vezala i privela: U postaji stigao šokantan obrat

Nosio pištolj za pojasom hlača, policija ga vezala i privela: U postaji stigao šokantan obrat
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Foto: Ilustracija: Shutterstock

Otkriveno je kako nije nosio pravo oružje, već je riječ bila o plastičnom pištolju, kojeg su mu i privremeno oduzeli.

6.7.2026.
9:46
Erik Sečić
Ilustracija: Shutterstock
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Varaždinska policija objavila je u ponedjeljak da je u Varaždinu privela 18-godišnjaka koji je na Gradskoj tržnici uznemirio javnost tako što je za pojasom hlača nosio pištolj

Policajci su ga zapazili kod ulaza iz Ulice Petra Preradovića, te su nad njim, s obzirom na to da je postojala mogućnost ugrožavanja života građana i policije, uporabili sredstva prisile, odnosno tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. 

Nakon što su ga priveli u Policijsku postaju, utvrdili su da je riječ o 18-godišnjaku s područja Međimurja. Međutim, također su otkrili i kako uopće nije nosio pravo oružje, već je riječ bila o plastičnom pištolju, kojeg su mu i privremeno oduzeli.

Nije ozlijeđen 

Liječnička ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije ga je pregledala i utvrdila kako nije zadobio nikakve ozljede tijekom policijskog postupanja. 

"Po dovršenom postupanju, uručen mu je prekršajni nalog zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", ističe policija. 

VaraždinPolicijaPištoljPlastični Pištolj
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