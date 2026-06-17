Dvojica mladića snimljeni kako trče po vrhu Hendrixova mosta

OPASNA IGRA /

A Hrvatima kao da nedostaje uzbuđenja, pa se odlučuju i na po život opasne aktivnosti! Građani su snimili dvojicu mladića kako trče po vrhu takozvanog Hendrixovog mosta. Radi se o visini od oko 30 metara iznad Save, a mostom redovito voze vlakovi. To predstavlja opasnosti i za odvijanje željezničkog prometa.

Zbog sve češćih sličnih slučajeva, iz HŽ Infrastrukture poručuju da su pokrenuli postavljanje zaštitnih barijera, a na kritičnim točkama oko mosta uskoro bi trebao biti postavljen i videonadzor. Policija nam je potvrdila kako su zaprimili dojavu o dvije osobe na Hendrixovu mostu, ali ih dolaskom na teren nisu pronašli