Najjači hydration break s ječmom je u tijeku: Dallas je u hrvatskim bojama

Hrvatska reprezentacija konačno kreće sa svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu, a u Teksasu sve prati RTL-ov Marko Vargek koji se javio uživo tri sata prije početka utakmice.

"Ovo je Dallas upravo! Prošlo je podne i najjači hydration break s ječmom je u tijeku", rekao je Vargek uz glasnu pjesmu hrvatskih navijača.

Hrvatske boje preplavile su Dallas već nekoliko dana, a održana je i spektakularna povorkama povijesnim ulicama. Konjanici, kočije i ogromna zastava.

"Moje prve procjene bile su kako je ovdje 10.000 naših, ali sada bih rekao kako ih je sigurno 15.000 ovdje", rekao je Vargek pa dodao i kako bi Hrvatska trebala izgledati.

"Zlatko Dalić se za utakmicu odlučio za opreznu taktiku. Engleska je druga najskuplja momčad prvenstva, a Svjetsko prvenstvo je maraton, a ne sprint."