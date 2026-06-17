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UŽIVO IZ TEKSASA /

Najjači hydration break s ječmom je u tijeku: Dallas je u hrvatskim bojama

Hrvatske boje preplavile su Dallas već nekoliko dana, a održana je i spektakularna povorkama povijesnim ulicama

17.6.2026.
19:46
Sportski.net
Screenshot
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Hrvatska reprezentacija konačno kreće sa svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu, a u Teksasu sve prati RTL-ov Marko Vargek koji se javio uživo tri sata prije početka utakmice. 

"Ovo je Dallas upravo! Prošlo je podne i najjači hydration break s ječmom je u tijeku", rekao je Vargek uz glasnu pjesmu hrvatskih navijača. 

Hrvatske boje preplavile su Dallas već nekoliko dana, a održana je i spektakularna povorkama povijesnim ulicama. Konjanici, kočije i ogromna zastava. 

"Moje prve procjene bile su kako je ovdje 10.000 naših, ali sada bih rekao kako ih je sigurno 15.000 ovdje", rekao je Vargek pa dodao i kako bi Hrvatska trebala izgledati. 

"Zlatko Dalić se za utakmicu odlučio za opreznu taktiku. Engleska je druga najskuplja momčad prvenstva, a Svjetsko prvenstvo je maraton, a ne sprint."

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.DallasTeksas
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