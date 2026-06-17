Na ovom modernom čudu će igrati Vatreni: Koštao je kao dva Pelješka mosta

Mjesto dvoboja Hrvatske i Engleske u Dallasu jedan je od najimpresivnijih sportskih objekata na svijetu.

Dom je kluba američkog nogometa Dallas Cowboysa. Nalazi se u Arlingtonu i zovu ga i "Jerry World", po vlasniku kluba Jerryju Jonesu.

U vrijeme gradnje 2009. bio je najskuplji sportski objekt na svijetu. Gradnja je stajala kao dva Pelješka mosta, točnije milijardu i 300 milijuna dolara. Za Svjetsko prvenstvo kapacitet je oko 70 tisuća mjesta, ali znao je primiti više od 100 tisuća gledatelja, i to u košarci ili američkom nogometu.

Vatreni već igrali na tom stadionu

Pomični krov otvara se i zatvara u samo 12 minuta. Tu su i golema staklena vrata visoka 36 metara, široka 55, koja se otvaraju za 18 minuta i doslovno spajaju unutrašnjost stadiona s vanjskim prostorom.

Hrvatska reprezentacija ovdje nije prvi put. Na ovom stadionu igrala je i 2018. godine, kada je u prijateljskoj utakmici svladala Meksiko 1:0.

Večeras će, dakle, Vatrene dočekati jedno od najmodernijih sportskih zdanja na svijetu, a vidjet ćemo može li se na ovakvoj pozornici ponoviti još jedna velika hrvatska predstava.