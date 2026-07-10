Vlak naletio na muškarca kod Knina: Željeznički promet u prekidu

U mjestu Uzdolje u petak ujutro dogodila se teška željeznička nesreća u kojoj je poginuo zasad nepoznati muškarac.

Šibensko-kninska policija dojavu je zaprimila u 8.25 sati. Prema prvim informacijama, teretni vlak koji je prometovao na relaciji Ogulin – Solin naletio je na pješaka.

Muškarac je od siline udara zadobio ozljede opasne po život te je preminuo na mjestu nesreće. Na teren su odmah upućene sve žurne službe.

Zbog očevida je željeznički promet na toj dionici u potpunosti obustavljen od 8.15 sati.