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Lecuone imao pobjedu u rukama pa doživio šok: Jedan pad promijenio sve u Superbike drami

Montella je uspio zadržati drugo mjesto ispred domaćeg vozača Sama Lowesa, koji je kompletirao pobjedničko postolje.

12.7.2026.
14:45
Sportski.net
Screenshot: VOYO
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Nicolò Bulega vratio se na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja u dramatičnoj Superpole utrci Svjetskog prvenstva u Superbikeu. Talijan je iskoristio pad timskog kolege Ikera Lecuone, koji je vodio utrku, te ostvario svoju prvu pobjedu na legendarnoj britanskoj stazi.

Kao i u prvoj utrci, Iker Lecuona je fantastično startao i preuzeo vodstvo. Španjolac je odmah nametnuo žestok tempo i nakon prvog kruga stvorio gotovo sekundu prednosti. Činilo se da sigurno juri prema drugoj pobjedi, no na kraju drugog kruga dogodila se katastrofa. U posljednjem zavoju Goddards izgubio je kontrolu i pao, uništivši svoje snove o slavlju. Iako se vratio na stazu, nekoliko krugova kasnije morao je odustati.

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Nakon Lecuoninog pada, vodstvo je naslijedio Yari Montella. Međutim, vodeći u prvenstvu, Nicolò Bulega, nije dugo čekao. U petom od deset krugova, agresivnim manevrom u zavoju Melbourne Hairpin, preuzeo je prvo mjesto. Odmah je stvorio prednost veću od sekunde i suvereno kontrolirao utrku do kraja, osiguravši važne bodove.

Montella je uspio zadržati drugo mjesto ispred domaćeg vozača Sama Lowesa, koji je kompletirao pobjedničko postolje. Ovom pobjedom Bulega je povećao prednost u prvenstvu, a njegov tim Aruba.it Ducati već je osigurao naslov timskog prvaka. Za Lecuonu, pad znači start s tek desetog mjesta u drugoj utrci.

Superbike
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