Ako od danas naručujete online, pripazite na dodatan trošak! Evo kako će se računati nova carina

Europska unija u srijedu je ukinula izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan EU-a ubuduće plaćati više.

Prema novim pravilima, na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivat će se paušalna carinska pristojba od tri eura. Primjerice, za paket koji sadrži nekoliko majica naplatit će se jedna pristojba od tri eura, dok će dodavanje igračke značiti dodatnu pristojbu od tri eura.

Premda su prodavatelji ili uvoznici zakonski obvezni prijaviti robu i platiti carinske pristojbe, Europska komisija upozorava da taj trošak mogu prenijeti na potrošače.

Europski potrošački centar u Njemačkoj upozorio je da bi nove naknade mogle znatno povećati cijenu vrlo jeftinih proizvoda, a stručnjaci navode da su cijene na pojedinim internetskim tržištima već porasle.

Više od 90 pošiljki iz Kine

Mjera je uvedena nakon naglog porasta uvoza pošiljaka male vrijednosti u EU.

Prema podacima Europske komisije, prošle je godine u Uniju ušlo 5,9 milijardi pošiljaka vrijednih manje od 150 eura koje nisu podlijegale carini, što odgovara prosječno 16 milijuna pošiljaka dnevno.

Više od 90 posto tih pošiljaka stiglo je iz Kine, rekao je visoki dužnosnik EU-a.

Paušalna pristojba trebala bi ostati na snazi do 1. srpnja 2028. kao privremena mjera dok EU razvija novu digitalnu carinsku platformu.

Nakon što sustav postane operativan, primjenjivat će se redovne carinske pristojbe koje će ovisiti o vrijednosti, podrijetlu i tarifnoj klasifikaciji robe.