Tijelom prekrila djevojčicu da je spasi od eksplozije: Širi se dramatična snimka napada

Nadzorne kamere kafića u ukrajinskom Sumiju zabilježile su u subotu točan trenutak panike koja je nastala tijekom napada ruskih snaga na taj sjeveroistočni grad.

Nakon što je eksplozija odjeknula nedaleko od kafića, gosti koji su se zatekli na vanjskoj terasi u svega su nekoliko sekundi legli na pod, piše BBC.

CCTV footage captures the exact moment Russian guided aerial bombs struck the city of Sumy on July 11.



The attack hit a busy area near a road and a public transport stop, damaging residential buildings and local businesses. The death toll from the strike has risen to five… pic.twitter.com/BM7OX18YOM — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 11, 2026

Vidi se i kako žena svojim tijelom prekriva djevojčicu kako bi je zaštitila.

Na drugoj kameri, koja pokriva unutrašnjost kafića, vidi se kako je staklo odjednom popucalo, a ljudi koji su bili unutra pojurili su na sigurno.

Petero mrtvih

Podsjetimo, ruske snage u subotu su s tri navođene zračne bombe pogodile civilnu infrastrukturu u Sumiju. Policija je izvijestila da su dvije bombe pogodile prometno područje grada te da je jedna eksplodirala u blizini ceste i stajališta javnog prijevoza. Na tom mjestu poginula je 13-godišnjakinja.

"Treća bomba pogodila je objekt infrastrukture", objavila je policija. Život su izgubila i trojica muškaraca, dok je još jedna žrtva u bolnici podlegla ozljedama, čim se broj mrtvih popeo na pet.