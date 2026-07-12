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TRENUTAK PANIKE /

Tijelom prekrila djevojčicu da je spasi od eksplozije: Širi se dramatična snimka napada

Tijelom prekrila djevojčicu da je spasi od eksplozije: Širi se dramatična snimka napada
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Foto: X/screenshot

U ruskom napadu na grad poginulo je pet ljudi

12.7.2026.
14:43
danas.hr
X/screenshot
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Nadzorne kamere kafića u ukrajinskom Sumiju zabilježile su u subotu točan trenutak panike koja je nastala tijekom napada ruskih snaga na taj sjeveroistočni grad. 

Nakon što je eksplozija odjeknula nedaleko od kafića, gosti koji su se zatekli na vanjskoj terasi u svega su nekoliko sekundi legli na pod, piše BBC

 

Vidi se i kako žena svojim tijelom prekriva djevojčicu kako bi je zaštitila. 

Na drugoj kameri, koja pokriva unutrašnjost kafića, vidi se kako je staklo odjednom popucalo, a ljudi koji su bili unutra pojurili su na sigurno. 

Petero mrtvih 

Podsjetimo, ruske snage u subotu su s tri navođene zračne bombe pogodile civilnu infrastrukturu u Sumiju. Policija je izvijestila da su dvije bombe pogodile prometno područje grada te da je jedna eksplodirala u blizini ceste i stajališta javnog prijevoza. Na tom mjestu poginula je 13-godišnjakinja. 

"Treća bomba pogodila je objekt infrastrukture", objavila je policija. Život su izgubila i trojica muškaraca, dok je još jedna žrtva u bolnici podlegla ozljedama, čim se broj mrtvih popeo na pet. 

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