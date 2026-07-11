Ukrajina ostala bez Patriota? Rusi zasuli Kijev balističkim projektilima Iskander

Najmanje 11 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu na Kijev rano ujutro 11. srpnja. Među ozlijeđenima je i dječak (11), objavili su lokalni dužnosnici, prenosi The KRusija yiv Independent.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su četiri osobe prevezene u bolnicu, dok je ostalima pomoć pružena na mjestu napada. Šteta je zabilježena u nekoliko dijelova ukrajinske prijestolnice.

Rusija je tijekom noći lansirala 12 projektila, među kojima šest balističkih Iskander-M i S-400, četiri krstareća projektila Kh-59 i Kh-69 te dva proturadarska projektila Kh-31. Istodobno su lansirali i 121 dronova prema Ukrajini.

Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, protuzračna obrana oborila je dva navođena projektila i 111 dronova.

'Nisu uspjeli zaustaviti balističke projektile'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su obrambene snage presrele većinu projektila, ali nisu uspjele oboriti balističke projektile.

"Naši branitelji oborili su većinu projektila, ali ne i balističke projektile", poručio je.

Zelenski je pozvao ukrajinske saveznike da ispune obećanja o jačanju protuzračne obrane koja su dana tijekom summita NATO-a.

"Očekujemo da naši partneri provedu dogovore o paketima pomoći za zaštitu naših ljudi. Moramo što brže napredovati u dogovorima o licencama za sustave Patriot i zajedničkom europskom protubalističkom projektu", rekao je.

Prve eksplozije u Kijevu odjeknule su oko 3.38 sati po lokalnom vremenu. Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se nekoliko minuta poslije, u 3.40 sati u gradu te u 3.54 u Kijevskoj oblasti.

Lokalne vlasti objavile su da su projektili pogodili tri gradske četvrti. U Svjatošinskoj četvrti oštećena je zgrada, dok je u poslovnoj zgradi u Solomjanskoj četvrti izbio požar. Šteta je zabilježena i u Dnjiprovskoj četvrti.

Napad je izveden samo nekoliko dana nakon novog ruskog udara na Kijev, u kojem su poginule četiri osobe, a 15 ih je ozlijeđeno. Rusija je posljednjih tjedana više puta napadala ukrajinsku prijestolnicu dronovima i projektilima.

Društvenim mrežama šire se snimke napada, provlači se pitanje je li Ukrajina ostala bez Patriota.

🇺🇦🇷🇺 Ukraine may have hit the nightmare scenario Zelensky's been fearing: Kyiv appears to be out of Patriot interceptors.



For two missile attacks in a row, the Patriots have been completely silent.



Zero observed launches, and zero missile interceptions.



If the reports are… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 11, 2026