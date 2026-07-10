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Što će Putin reći? Spremaju se duboki udari na Rusiju: 'Danas je potpisano'

Što će Putin reći? Spremaju se duboki udari na Rusiju: 'Danas je potpisano'
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Foto: Ilustracija: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

'Danas sam potpisao uredbu o osnivanju posebnog zapovjedništva unutar Oružanih snaga - zapovjedništva usmjerenog na dugotrajan i, zapravo, globalni utjecaj na Rusiju kao odgovor na ovaj rat'

10.7.2026.
22:26
Hina
Ilustracija: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da stvara zasebno posebno zapovjedništvo koje će se usredotočiti na duboke udare Ukrajine na Rusiju, te da će također formirati nove snage za brzi odgovor koje će uključivati ​​jurišne snage i trupe s bespilotnim letjelicama.

Mjesecima ukrajinski dronovi ciljaju ključnu energetsku infrastrukturu tisućama kilometara diljem Rusije. Posljednjih tjedana Ukrajina gotovo svakodnevno izvještava o napadima, a dužnosnici kažu da je pravedno dovesti rat u Rusiju, više od četiri godine otkako je Moskva pokrenula svoju potpunu invaziju.

Potpisana je uredba 

"Danas sam potpisao uredbu o osnivanju posebnog zapovjedništva unutar Oružanih snaga - zapovjedništva usmjerenog na dugotrajan i, zapravo, globalni utjecaj na Rusiju kao odgovor na ovaj rat", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju naciji.

"Ovo zapovjedništvo mora usmjeriti sto posto raspoloživih resursa na daljnje smanjenje ruskih sposobnosti za vođenje rata.“

Zelenski je ranije izjavio da su ovog tjedna ukrajinski dronovi pogodili rusku rafineriju nafte koja se nalazi 2500 kilometara od Ukrajine, tako da od sada, kako je naveo, nijedna ruska rafinerija neće biti izvan domašaja ukrajinskog oružja.

Volodimir ZelenskiRusijaUkrajinaRat U Ukrajini
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