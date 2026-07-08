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Zelenski objavio tri nova sporazuma: 'Danska, Estonija i Nizozemska jačaju suradnju s Ukrajinom'

Zelenski objavio tri nova sporazuma: 'Danska, Estonija i Nizozemska jačaju suradnju s Ukrajinom'
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Foto: Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Zelenski je objavio sporazume na marginama samita NATO-a u turskoj prijestolnici Ankari

8.7.2026.
6:42
Hina
Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je Ukrajina potpisala još tri "sporazuma o dronovima", s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od četiri godine rata s Rusijom.

Zelenski je objavio sporazume u objavama na društvenim mrežama na marginama samita NATO-a u turskoj prijestolnici Ankari, rekavši da je Kijev sada sklopio devet takvih sporazuma.

Ukrajina je od vrlo ograničenog stručnog znanja razvila visoko sofisticiranu industriju dronova u tom sektoru otkako ju je Rusija napala u veljači 2022.

Zelenski je obišao mnoge zemlje kako bi promovirao potpisivanje sporazuma. Posebno se fokusirao na Bliski istok budući da su se zemlje Perzijskog zaljeva ove godine suočile s iranskim napadima kojima su se morale suprotstaviti.

Glavni cilj Kijeva

Objavljujući sporazum s Danskom, Zelenski je rekao da sporazum "otvara veće mogućnosti za zajedničku obrambenu proizvodnju, razmjenu stručnosti i transparentnost u izvozu oružja".

Rekao je da je Danska bila prva zemlja koja je ponudila zajedničku proizvodnju u Ukrajini "i apsolutno je fer da Danska sada dobije pristup ukrajinskom izvozu oružja testiranog u ratu". U objavi na X-u na kraju prvog dana sastanaka, Zelenski je rekao da Ukrajina "s pravom pripada ovamo", ponovivši da je glavni cilj Kijeva na ovom sastanku na vrhu "osigurati veću protuzračnu obranu i jaču diplomatsku poziciju".

Zelenski je ukazao na potrebu Ukrajine da ojača obranu od ruskih balističkih projektila nakon dva napada na glavni grad prošli tjedan. Devetnaest ljudi poginulo je u Kijevu u posljednjem napadu u ponedjeljak.

Volodimir ZelenskiNatoDronovi
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