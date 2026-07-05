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UOČI NATO SAMITA /

Trump sat i pol razgovarao s Putinom, a čuo se i sa Zelenskim: 'Postoji stvarna perspektiva'

Trump sat i pol razgovarao s Putinom, a čuo se i sa Zelenskim: 'Postoji stvarna perspektiva'
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Foto: Profimedia

'Predsjednici su se prirodno dotaknuli pitanja rješenja sukoba u Ukrajini, uzimajući posebno u obzir predstojeće sudjelovanje Donalda Trumpa na samitu NATO-a u Turskoj, 7. i 8. srpnja'

5.7.2026.
7:37
Hina
Profimedia
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Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u subotu telefonom sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom u povodu 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a, priopćio je Kremlj, pojašnjavajući da su dvojica čelnika razgovarala o situaciji u Ukrajini uoči samita NATO-a u Ankari.

"Predsjednici su se prirodno dotaknuli pitanja rješenja sukoba u Ukrajini, uzimajući posebno u obzir predstojeće sudjelovanje Donalda Trumpa na samitu NATO-a u Turskoj, 7. i 8. srpnja", izjavio je diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov, a prenijela novinska agencija Ria Novosti.

"Američki je predsjednik još jednom potvrdio svoju spremnost da radi na brzom okončanju borbi i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize", rekao je Ušakov.

Razgovarao i sa Zelenskim

Dodao je da Rusija teži "političko-diplomatskom rješenju sukoba".

Ušakov je kazao da su se Trump i Putin u sat i 25 minuta dugom razgovoru dotaknuli i drugih međunarodnih tema, poput situacije oko Irana i na Bliskom istoku.

Ranije u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je objavio da je telefonski razgovarao s Donaldom Trumpom.

"Predsjednik Trump i ja razgovarali smo o trenutačnoj situaciji na prvoj crti bojišnice i o našim diplomatskim naporima. Postoji stvarna perspektiva za okončanje ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna", naveo je Zelenski na društvenim mrežama.

"Dogovorili smo se da ćemo ove razgovore nastaviti na samitu NATO-a u Ankari", dodao je.

Šefovi država i izaslanstva iz 32 zemlje, uključujući Donalda Trumpa, očekuju se u Ankari od utorka. 

Vladimir PutinDonald TrumpDan NeovisnostiVolodimir ZelenskiRusijaSadRat U Ukrajini
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