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Žestok udar duboko u Rusiji: Ukrajinci tvrde da su pogodili jedno od najvećih naftnih postrojenja

Žestok udar duboko u Rusiji: Ukrajinci tvrde da su pogodili jedno od najvećih naftnih postrojenja
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Foto: Volodimir Zelenski/X, screenshot

Rusi su priznali da je grad bio na meti masovnog napada dronova i da je pogođeno postrojenje

4.7.2026.
22:22
Dunja Stanković
Volodimir Zelenski/X, screenshot
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Ukrajina je u noćnom napadu ciljala rusko naftno postrojenje u Sankt Peterburgu na sjeverozapadu zemlje, kao i veliku rusku pomorsku bazu u Kronštatu, potvrdio je u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. 

Pogođeno postrojenje, prema njegovim riječima, "ključna infrastruktura kojom se pomaže financirati rat". 

Ukrajinski predsjednik kaže da su pogođeni ciljevi udaljeni oko 850 kilometara od ukrajinske granice.  Na snimci koju je objavio, vidi se dron koji leti prema meti. Ubrzo se pojavljuje stup crnog dima koji se izdiže nakon napada. 

BBC je kasnije potvrdio da se radi o pogođenom naftnom terminalu u Sankt Peterburgu, jednom od najvećih u Rusiji koji godišnje može proizvesti 12,5 milijuna tona nafte. 

Pozvali stanovnike da ne izlaze

Guverner drugog o veličini ruskog grada Sankt Peterburga Aleksandar Beglov objavio je da je grad bio meta "masovnog" napada dronom. Priznao je da je pogođeno naftno postrojenje, ali za sada nema informacijama o žrtvama.

U izjavi je kazao da su oborili 72 ukrajinska drona iznad grada i šire Lenjingradske regije. 

Pozvao je stanovnike grada da ostanu u svojim domovima dok se prijetnja od dronova ne prestane. Upozorio je da bi usluge mobilnog interneta također mogle biti poremećene.

Ukrajina je nedavno pojačala napade bespilotnim letjelicama dugog dometa na kritičnu energetsku infrastrukturu Rusije, što je potaknulo nestašicu goriva. Kijev tvrdi da je gotovo 43 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte "onesposobljeno".

Ukrajina vidi ruska naftna i plinska postrojenja kao legitimne mene jer se Moskva uvelike oslanja na izvor fosilnih goriva za nastavak ratnih napora. 

Rat U UkrajiniRusijaDronNaftaNapadVolodimir Zelensky
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