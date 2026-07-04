Rusi osvojili industrijsko središte Donbasa, Putin: 'Svi znamo da je ovaj grad ključan'

Ruska vojska u petak je obavijestila predsjednika Vladimira Putina da je preuzela kontrolu nad Kostjantinivkom u istočnoj Ukrajini, ključnim mjestom čije je osvajanje Moskva dugo priželjkivala u svom napredovanju kroz Donjeck.

Putin na podijeljenim videozapisima posjećuje zapovjedništvo i hvali navodno zauzimanje tog gradića kao važno strateško postignuće. „Svi znamo da je ovaj grad ključno prometno i veliko industrijsko središte Donbasa”, govori Putin.

Također izjavljuje da ruske snage moraju proširiti sigurnosne zone kao odgovor na intenzivirane ukrajinske napade dugog dometa, uglavnom usmjerene protiv ruske naftne industrije, piše Reuters.

Ukrajina još nije komentirala rusku tvrdnju o zauzimanju Kostjantinivke. Navodno osvajanje objavio je general Valerij Gerasimov, načelnik ruskog Glavnog stožera.

On je rekao da snage južne skupine provode ofenzivne operacije radi „oslobađanja” cijelog Donjecka, dio šire regije Donbas nad kojom se Rusija obvezala osigurati kontrolu kao ključni cilj svojih ratnih napora.

„Trupe ove skupine oslobodile su grad Kostjantinivku, jedno od glavnih obrambenih čvorišta neprijatelja unutar utvrđenog područja Slovjansk-Kramatorsk-Kostjantinivka”, rekao je general.

🚨 PUTIN APPEARS IN MILITARY UNIFORM AT RUSSIAN COMMAND POST.



Vladimir Putin has released new footage from a visit to one of Russia's Joint Group of Forces command posts, where he met senior military commanders wearing full military uniform.



Throughout his presidency, Putin has… — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) July 4, 2026

Rusi napreduju prema Limanu

Ruska vojska već neko vrijeme tvrdi da njezine trupe kontroliraju dijelove tog grada, jednog od njih nekoliko koji čine mrežu ključnih utvrda u ukrajinskoj obrani te regije.

Rusko ministarstvo obrane na aplikaciji Telegram objavilo je fotografije za koje tvrdi da prikazuju prizore iz Kostjantinivke, uključujući slike ruskih vojnika koji drže zastave pored razrušenih zgrada.

Gerasimov je izvijestio Putina i da se ruske snage približavaju Limanu, gradu udaljenom oko 70 km sjeverno, za koji je rekao da je „od ključne logističke i strateške važnosti za daljnje napredovanje u tom smjeru”.

Zapovjednik ruskih sjevernih trupa Jevgenij Nikiforov rekao je da njegove snage „još nisu u potpunosti uspjele u zadaći” sprječavanja ukrajinskih napada dronovima koji gađaju naftna postrojenja i uzrokuju nestašice goriva u Rusiji.

„Što više napada neprijatelj pokuša izvesti na naše civilne objekte... to ćemo veću sigurnosnu zonu morati uspostaviti na susjednom teritoriju”, odgovorio mu je Putin.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i drugi dužnosnici pak tvrde da se rusko napredovanje u istočnoj Ukrajini znatno usporilo od početka godine te da su kijevske snage čak i ponovno zauzele dio teritorija.