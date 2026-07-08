Rusija balističkim projektilima napala Kijev: Šire se snimke požara

Rusija je tijekom noći izvela novi napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe, a na više lokacija izbili su požari. Eksplozije su se u ukrajinskoj prijestolnici čule neposredno prije nego što su oglašene zračne uzbune.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo je na prijetnju ruskih balističkih projektila usmjerenih prema glavnom gradu, dok su lokalne vlasti pozvale stanovnike da ostanu u skloništima.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da je jedan projektil izazvao požar u skladišnim objektima u gradskoj četvrti Desnjanski, dok je drugi požar izbio u nestambenoj zgradi u četvrti Svjatošinski, piše Kyiv Intependent.

Državna služba za izvanredne situacije priopćila je da su u četvrti Svjatošinski planuli upravna zgrada i skladišni prostori.

"Dvije osobe su ozlijeđene, od kojih je jedna prevezena u bolnicu", navodi se u priopćenju.

Na drugoj lokaciji u istoj četvrti izbio je požar u kompleksu garaža, a oštećeni su i tramvaji te jedna administrativna zgrada.

😡 In Kyiv, as a result of a nighttime missile attack by Russia, administrative buildings and trams were damaged, and two people were injured, - State Emergency Service of Ukraine



The consequences were recorded in two districts:



♦️In Svyatoshinsky, an administrative building… pic.twitter.com/yVQ2bJsOil — Gianl1974 (@Gianl1974) July 8, 2026

Novi val napada na ukrajinsku prijestolnicu

Dok je napredovanje ruskih snaga na bojišnici posljednjih mjeseci usporeno, Moskva sve češće pribjegava masovnim zračnim napadima balističkim projektilima kako bi nanijela što veću štetu ukrajinskim gradovima.

Sposobnost Ukrajine da zaštiti svoje gradove od takvih napada uvelike ovisi o zalihama projektila za američki protuzračni sustav Patriot, koji se smatra jedinim sustavom dokazano učinkovitim protiv balističkih projektila.

Najnoviji napad uslijedio je samo dan nakon jednog od najsmrtonosnijih ruskih udara na Kijev ove godine. U noći na 6. srpnja poginulo je najmanje 26 ljudi, dok su deseci osoba ozlijeđeni u glavnom gradu i okolnoj Kijevskoj oblasti.

Samo nekoliko dana ranije, 2. srpnja, ruski projektili i dronovi u još jednom velikom napadu usmrtili su 31 osobu, a više od stotinu ljudi je ozlijeđeno.