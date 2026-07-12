Vojnici oteli dvojicu braće pa ih ubili? Skandal trese Ukrajinu, zapovjednik pobjegao

Stanislav Lučanov, zapovjednik ukrajinske 155. brigade "Ana Kijevska", zajedno je s drugim pripadnicima brigade optužen za otmicu i ubojstvo, objavila je vojska u subotu, a prenio Kyiv Independent.

Lučanov je navodno predvodio pripadnike svoje brigade u otmici i ubojstvu dvaju civila u Kijevskoj oblasti. Zapovjednik, kojeg se u vojnim izvješćima o tom slučaju već naziva "bivšim", potom je tijekom istrage neovlašteno napustio svoju postrojbu te se, prema navodima Glavnog stožera, trenutačno nalazi u bijegu.

⚡️The commander of the 155th brigade, Stanislav Luchanov, has voluntarily left his place of service, — Operational Command "North".



Earlier, hromadske wrote that he was wanted. According to the publication, before that, the police detained 9 soldiers from this brigade on… pic.twitter.com/QS2VRZ9W6C — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) July 11, 2026

Glavni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Sirskij naložio je vojnoj službi unutarnje sigurnosti i policiji Kijevske oblasti da pokrenu istragu o slučaju.

Oteli i ubili braću?

"Kao rezultat operativnih aktivnosti, bivši zapovjednik 155. zasebne mehanizirane brigade i svi dosad identificirani sudionici zločina optuženi su za počinjenje kaznenih djela povezanih s nezakonitim zatočenjem i namjernim ubojstvom", priopćila je vojna policija". Dosad je uhićeno devet pripadnika te brigade.

Medij Hromadske izvijestio je kako se vjeruje da je skupina od sedam osoba provalila u dvorište u Kijevskoj oblasti u noći s 27. na 28. lipnja i otela dvojicu braće. Izvori su pak za portal Ukrajinska pravda rekli da su braća odvedena u Poltavsku oblast, gdje su ubijena.

⚡️Commander of Ukraine's scandal-hit 155th brigade wanted for kidnapping, murder.



Stanislav Luchanov, commander of Ukraine's 155th "Anne of Kyiv" brigade, remains at large while several other brigade members have been arrested.https://t.co/HfjgGN9lQn — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 11, 2026

Glavni stožer priopćio je da su svi pripadnici vojske povezani s tim incidentom udaljeni sa svojih službenih dužnosti. "Ako istraga dokaže da su krivi, odgovorni će odgovarati za svaki počinjeni zločin, bez obzira na njihov položaj ili prethodne zasluge", naveo je Glavni stožer.

Skandali u brigadi

Ova vijest je inače objavljena samo nekoliko tjedana nakon što je zapovjednik ukrajinske 425. zasebne jurišne pukovnije, poznate kao Skelja, suspendiran tijekom istrage o navodnom zlostavljanju vojnika, koje je možda dovelo do 26 smrtnih slučajeva izvan borbenih djelovanja unutar postrojbe.

Podsjetimo, uz brigadu "Anu Kijevsku" već se dulje vrijeme vežu skandali. U početku je bila zamišljena kao vodeći projekt modernizacije ukrajinske vojske. Obučavana je i opremljena uz pomoć Francuske i drugih stranih partnera, no optužbe o lošem zapovijedanju i raširenim problemima unutar postrojbe, uključujući masovna dezerterstva, dovele su do istrage i naposljetku uhićenja bivšeg zapovjednika Dmitra Rjumšina.

Lučanov je preuzeo zapovjedništvo nad 155. brigadom u veljači 2026. Prije toga bio je načelnik stožera Skelje, iste jurišne postrojbe koja je sada pod istragom zbog zlostavljanja.