Pakao u Španjolskoj: Požar odnio 12 života, stotine vatrogasaca i dalje se bore s vatrom

'IZGUBIO SAM SVE' /

Španjolska se i dalje bori s jednim od najsmrtonosnijih šumskih požara u svojoj povijesti. Na jugoistoku zemlje stotine vatrogasaca pokušavaju staviti pod kontrolu brojna požarišta, dok raste strah da bi broj žrtava mogao biti i veći.

Prema posljednjim podacima, u požaru je poginulo 12 osoba, a za još 23 se traga. Čelnici pokrajine Almería upozoravaju da bi broj poginulih mogao rasti.

Tijela stradalih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu u Madridu radi identifikacije. U međuvremenu je evakuirano više od 1.400 stanovnika, a dio njih spas je potražio čak i u općinskoj mrtvačnici.

Potraga za nestalima traje

Iz Vlade Andaluzije potvrđuju da spasilačke službe, uz gašenje požara, intenzivno tragaju za 23 nestale osobe.

'Cijeli dan slušamo vijesti o našim prijateljima koji se trenutačno vode kao nestali. Pokušavamo ostati puni nade, ali situacija nije dobra', kazala je stanovnica Bédara Eileen Kilmurry.

Stanovnici pogođenih mjesta svjedoče o razmjerima tragedije.

'Znam da je među stradalima bilo ljudi koji su živjeli u Bédaru. Nisam bio blizak s njima niti smo bili prijatelji, ali to svejedno boli. To su naši susjedi i sve što se događa u vašem selu i oko vas pogađa vas osobno. Boli, jako boli', rekao je stanovnik Bédara Robustiano Gonzalez.

Stanovnici pokušavali spasiti domove

Unatoč velikom angažmanu vatrogasaca, neki su stanovnici pokušali sami obraniti svoje domove, no protiv razorne buktinje nisu imali šanse.

'Pokušao sam uzeti crijevo i iskoristiti to što je u tom području bio dobar tlak vode. Pomislio sam da bi to možda moglo pomoći, ali nije. Jedino što sam uspio bilo je da sam se ponovno opekao', ispričao je Luis Cervera.

Robustiano Gonzalez kaže da u početku nisu bili svjesni ozbiljnosti situacije.

'Kad sam završio s poslom i došao kući, znao sam da je izbio požar, ali nismo znali koliko je ozbiljan. Uspio sam stupiti u kontakt sa suprugom i zajedno smo uspjeli spasiti pse, što nam je bilo najvažnije', rekao je.

Više od 300 evakuiranih u sportskoj dvorani

Više od 300 evakuiranih osoba smješteno je u sportsku dvoranu u Mojácaru. Gradonačelnik Francisco García Cerdá ističe da su evakuirani zbrinuti te da im je osigurana medicinska i psihološka pomoć.

'Vodimo računa o terapijama i znamo koje lijekove svaka osoba uzima. To su uglavnom starije osobe, većinom anglosaksonskog podrijetla. Na raspolaganju su im prevoditelji i psiholozi', rekao je.

Stanovnici su, kažu, fizički uglavnom dobro, ali emocionalno potpuno slomljeni.

'Izgubio sam sve. Baš sve. Ostali su mi samo automobil, moj mali pas, nešto hrane i ovo što vidite ovdje. To je sve što mi je ostalo na ovom svijetu. I jedna kapa', rekao je Cervera.

Kako je izbio požar?

Podsjetimo, požar je buknuo u petak nakon što je električni vod pao na nisko raslinje. Vatra se potom brzo proširila, a požar se već smatra jednim od najsmrtonosnijih u povijesti Španjolske.